OFI. Ferro debuta el sábado de visitante. Abrumadora mayoría: se jugará el domingo

Castigo de la naturaleza el domingo a mediodía. Tembló el cielo y los aficionados al fútbol optaron por el no. Las arcas acusaron el mal de la ausencia y en la fecha que pasó (tercera del Apertura), solo 1.094 entradas expendidas, para recaudarse $ 155.700. En el detalle se puede tener en claro, el golpe adverso. A saber:

Parque Dickinson: 436 entradas y $ 60.900.

Parque Forti: 119 entradas y $ 17.200.

Parque Luis T. Merazzi: 168 entradas y $ 24.250

Parque Tomás Green: 155 entradas y $ 21.950.

Cancha de Nacional: 103 entradas y $ 14.950.

Cancha de D. Artigas 113 entradas y $ 16.400.

A la luz de los registros y el hecho de necesitarse recaudar un básico de 40 mil pesos por escenario, pérdidas totales de 172 mil pesos. La verdad es esa: se perdió como en la guerra.

AVAL DE ABRUMADORA MAYORÍA

Se descartó de plano adelantar partidos para viernes o sábado, por no contarse con guardia policial. La delegación de Saladero planteó suspender la fecha teniendo en cuenta que el domingo a las 15 horas jugarán Peñarol y Nacional por el Apertura profesional, con celebración igualmente del Día de la Madre. Ceibal, se plantó en el extremo opuesto: jugar el domingo en la tarde. Por abrumadora mayoría (14 votos a favor), se resolvió no paralizar el fútbol.

DE CANCHA EN CANCHA

Un total de cinco partidos en la divisional “A”, desde el momento que Ferro Carril estrena el sábado ante Progreso de Paysandú, por el torneo de OFI. El juego de la franja y River Plate se disputará el miércoles de la semana próxima en el Parque Luis T. Merazzi a partir de la hora 20. El Comando de Jefatura no autorizó a jugar el partido de Saladero-Gladiador en cancha de Saladero. La cuarta fecha de arranque, de los partidos a los escenarios.

DEPORTIVO ARTIGAS

Hora 15.45′: Deportivo Artigas vs Salto Uruguay.

PARQUE DICKINSON

Hora 15.45′: Saladero vs Gladiador.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 15.45′: Universitario vs Nacional.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 15.45′: Salto Nuevo vs Progreso.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 15.45′: Ceibal vs Libertad

SUMMERS-BURUTARÁN LOS DESIGNADOS

Noche para esclarecer en el Consejo Superior, en relación a los técnicos de las selecciones Sub 14 y Sub 15, con la mira puesta en los Torneos del Interior. A la Sub 14 la orientará Maximiliano Summers y a la Sub 15, Joaquín Burutarán. En los dos casos bajo la coordinación general de Jorge Ariel Noboa. Desde la perspectiva de algunos clubes, el imperativo de un fin: que ambos combinados no impacten excesivamente en el rol de los jugadores en sus respectivos equipos. Ajustes en esta materia no faltarán. La competencia a nivel de OFI despuntará el 17 de julio. La acción previa de ambos núcleos seleccionados, demandará entre 30 y 35 días de acuerdo a los planes diseñados a nivel de la cúpula de mando en cada caso.

LA HORA DE LA ESCUELA DE JUECES

Unos minutos de asistencia de Ruben Ricardo Boschetti ayer a la noche en el Consejo Superior. Una manera de especificar el Instructor, aspectos de la Escuela de Jueces que iniciará su tiempo el próximo viernes. Una suma que rondará en los 20 alumnos pretendientes, a engrosar el listado de funcionarios de la Liga. Tras el primer examen algunos de ellos, podrán ser tenidos en cuenta (seguramente como asistentes), a nivel del Consejo Único Juvenil.

EL CASO DE JEAN ROSAS PINTOS

Un caso singular. Se trata de un jugador que entrena con el plantel de Libertad y que al momento de inscribirse, saltó una situación: en 2017 jugó en Arsenal, por lo que no es jugador libre. Jean Rosas Pintos asegura que no jugó en tiendas de los verdes y ayer en el Consejo, se planteó la situación con el futbolista presente en sala. Al decir del delegado de Libertad, Sergio Pintos, “él pasó por la droga y en Libertad queremos recuperarlo para la vida y para el fútbol. Y ahora nos encontramos con esta situación”.

Se abrirá diálogo con la dirigencia de Arsenal, a los efectos de comprobarse o no irregularidades (¿adulteración de firma?). Se admitió que frente a secuencias como estas, “fracasan los controles”. Puntualizándose que más allá del foco de mira de Arsenal, los antecedentes serán elevados al Tribunal Arbitral, pendiendo un riesgo para la entidad: que en la eventualidad pueda ser blanco de sanciones, tal como lo establecen las normas vigentes.

UN EXPULSADO Y EN EL TIEMPO DE SUB 20

Un solo expulsado en la fecha que pasó: Cristian Lima de Gladiador. La delegación de Salto Uruguay, condimentó razones para que el Torneo Salteño a nivel sub 20, comience a jugarse a partir de agosto. Votado en esa dirección. No antes para su despegue.

Igualmente aspectos remarcados inherentes a la situación vivida el domingo, iniciándose la fecha en la “B” bajo advertencia de color “naranja”. El gerente José Luis Sabarros abrió el abanico informativo, sobre la responsabilidad que le cabe a la Liga de suscitarse episodios dramáticos. Por eso se advierte la suspensión de espectáculos al aire libre, cuando se emiten informes bajo el formato de los expuestos en el domingo que pasó.

FERRO EN LA COPA DE OFI

1ª fecha con Progreso de Paysandú de visitante. En la 2ª local con Wandererrs de Artigas. En la 3ª de visitante frente a Tropezón Tablero de Bella Unión. 4ª con Wanderers de local. 5ª de visitante en Bella Unión y cierra de visitante en Artigas.