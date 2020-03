Cuando nacía la segunda quincena de enero, el plantel superior de Libertad se echó a andar bajo el mando técnico de Jorge «Coquina» Alvez, con Martín Rodríguez desde la Preparación Física. Jugadores que se integraron para esta temporada, como en los casos de Nicolás Barrios, Hugo Costa, Cristian de los Santos, Brian Silveira, Agustín Pintos y Enrique Rosas. Tras esos dos meses, la cancelación del rumbo. La senda trunca. «De lo que no hay dudas es que se perdió todo, porque uno comprobaba la actitud de cada jugador y de las ideas que surgían desde un Cuerpo Técnico que es parte de la confianza nuestra. Aquí el gran tema es que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar esta situación. No es posible planificar nada. Menos mal que en la «B» hay algo que tenemos acordado: 16 fechas y no dos ruedas. Tendremos un campeonato más estrecho en fechas. Eso beneficiará por el atraso actual. Si pudiésemos arrancar en los primeros días de junio, tenemos seis meses para afrontar el torneo. No tendríamos complicaciones. Pero el hecho es uno: no sabemos desde cuando poder jugar. Por eso digo que estamos de manos atadas»