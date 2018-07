Mundial Rusia 2018

Toda la esperanza, el trabajo está hecho, ahora en cancha será momento de seguir acrecentando la esperanza “celeste”, Uruguay vs Francia a las 11.00 horas.

Y nos pareció el momento de opinar nosotros, más allá de todo lo que llega desde afuera, incluso desde el gran trabajo que están realizando los colegas uruguayos que se encuentran en Rusia, cubriendo la mayor justa futbolera de la historia del deporte…el campeonato mundial de fútbol.

Y cuando parece que está todo dicho (y quizá lo está), también nosotros, desde nuestro lugar y como salteños, nos sentimos en el deber, el derecho y también la obligación de opinar acerca de lo que puede pasar hoy, cuando dentro de un rato, a la hora 11.00, un país se paralice y se ubique cerca del televisor, de una radio, para seguir las alternativas de este trascendental choque entre Uruguay vs Francia por cuartos de Final del Mundial de Rusia 2018. En fútbol son tres resultados posibles, se gana, se empata, o se pierde, no hay otra, en este caso solo la victoria sirve, deja en “carrera” a la selección que la consigue, y pone al ganador en semifinales, el empate obliga al tiempo de alargue y en todo caso serán los remates desde el punto penal los que decidan al ganador.

Ya no quedan opiniones (al menos desde nuestra óptica), que puedan argumentar lo que ha sido el proceso de selecciones uruguayas a cargo del maestro Óscar Washington Tabárez al frente del combinado celeste, proceso que ya lleva doce años y que comenzó a dar sus frutos en aquel Mundial de Sudáfrica 2010, donde terminamos cuartos y el jugador Diego Forlán fue considerado el mejor jugador del torneo. No es poca cosa, a la hora de pensar que generaciones anteriores, las hoy pasan los cincuenta (50), ni siquiera podían ver a nuestra selección en los mundiales, incluso con Eliminatorias sudamericanas que siempre fueron complicadas, difíciles y donde la calculadora en mano era casi siempre el epílogo de una definición para nosotros, a la hora de poder saber si estábamos clasificados, o no.

Los tiempos cambiaron y no vamos a entrar en detalles ahora, porque ello ocuparía varias páginas, en más de una edición, eso sin dudas. Hoy Uruguay se juega el pasaje a semifinales de la copa del Mundo y será como siempre, complicado, difícil, pero nunca imposible. Si bien es cierto que Francia es un buen rival, que tiene jugadores importantes y es uno de los candidatos a estar en la final según la prensa especializada, no menos cierto es que la “celeste” tiene lo suyo y por cómo viene siendo su derrotero en cuan to a resultados, en sus últimas presentaciones, nos parece que ello amerita a poner varias fichas a favor de un equipo que ha basado su rendimiento deportivo a partir de la gran comunión grupal, el gran sentido de liderazgo de su entrenador, el gran compromiso de causa y la humildad existente en cada uno de los integrantes del grupo. A partir de allí se pueden encontrar las causas y a partir de allí se pueda comenzar a entender. Y hoy no será la excepción, después se puede ganar o perder, el rival también juega y quiere lograr el mismo objetivo, el resultado deportivo siempre será un accidente, la pelota puede dar en el palo y entrar, o puede dar en el palo y salir, a veces son detalles solamente, los que deciden a un ganador. Hoy a la s11.00 juega Uruguay ante Francia. Y la “celeste” juega su pasaje a semifinales de una copa del Mundo, está todo dicho, se paraliza el país, así de simple.

DANIEL SILVEIRA