El miércoles a la noche, el Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol, se pronunció respecto a la terna que controlará el partido definitivo entre Ferro Carril y Gladiador. La nominación recayendo en Walter Araújo, quien en la fecha condujo el duelo de Nacional-Gladiador.

Antes de la toma de posición, versiones-especulaciones que no faltaron. Incluso no dejó de cobrar fuerza la opción de José Gabriel de los Santos, marcando aspectos a favor sobre Néstor Martínez Vital, sobre todo a partir de cuestiones físicas. A su vez, desde las entrañas del Colegio de Jueces, se dejaba entrever que no sería “viable y conveniente repetir a Araújo”. Por eso, a la opción de De Los Santos no le faltaba sostén.

Finalmente el Colegio apuntó los cañones a Walter Araújo, mientras una pregunta fue dinamitando el terreno: para un partido final entre Ferro Carril y Gladiador, ¿cuál es el árbitro idea? La nómina incluye a Néstor Martínez, Fernando López, José Gabriel de los Santos, Walter Araújo y Ricardo González.