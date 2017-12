«El hecho es que fui superando el problema de salud y cuando me reintegraba, porque era una manera de ir volviendo de a poco, apareció la rotura parcial del Tendón de Aquiles. Estoy recuperado, pero no he dejado todavía la fisioterapia. Lo bueno es que hace un par de semanas, todo transcurre sin dolor. Son señales a favor, sin dudas».

**********

Los vaivenes del Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL en los últimos tiempos. Inevitable paréntesis si del deporte se trata desde la acción. Pero en la mente, en su campo emocional, nada se altera. Después de todo, es cuestión de pasión bien entendida y mejor aplicada.

**********

-Hay que suponer que se plantean ciclos tendientes a una evolución integral, ¿de acuerdo?

«Sin dudas. Y uno debe respetar esos tiempos. De lo que no tengo dudas es que mucho extrañé lo que venía haciendo. Cuando uno es parte de una maratón, surgen las precauciones, la alimentación especial que para mi era una constante. Hasta diría que en mi casa cambiaron las costumbres en este año 2017 que está terminando. O sea, al cuidado físico hay que sostenerlo, pero sin tanta alternativa».

-Al fin de cuentas, siempre estamos bordeando el futuro. O por lo menos calibrarlo desde la teoría. O desde la pretensión. Ahí viene ese futuro….¿y entonces?

«Es parte de la duda, de seguir o no seguir. Hoy no digo ni que sí, ni que no. Cuesta tomar una decisión, pero mi idea es participar de un par de carreras y quedarme con esa imagen de recuerdo. Creo que será posible, aunque reconozco que el Tendón de Aquiles es rebelde y un esfuerzo extra, puede volver a romperlo. Eso es lo que debiera evitar. O no exponerme a ese riesgo».

DESDE EL HOMBRE y EL PROFESIONAL

Con el «Pato» Avellanal, el arco iris de evocaciones no podrían menos que acudir a la cita. Desde aquel tiempo con la de Peñarol en el pecho a nivel del básquetbol y el acceder al título de Escribano, sobre finales de esa década de los 70. Después el fútbol. Los eventos sudamericanos con sus colegas del Notariado y un «ataja-penales» que la historia no archiva, mientras Salto Uruguay en los 90, acaso un surco como pocos y de los buenos.

«Digo que además las actividades este año no me han faltado, por ejemplo con todas las celebraciones de la Asociación Española en sus 150 años. Tuve para divertirme, con todo lo que implica la organización de los actos. La política veces tampoco falta y en la actividad particular, aliviada con los hijos en la Escribanía, Eduardo y Valentina, a los que siempre estoy apoyando. Todo lo que refiere a ese universo judicial del cual uno es parte hace años, ahora con las modificaciones que hubo y que llevan su tiempo.

En definitiva, no he podido participar de maratones, pero es saludable que en otros ámbitos de la vida de uno, permanezca el fuego intacto».

«LAS GANAS NUNCA ME FALTARON»

Es cierto. Cuando Salto Uruguay transita por inestabilidades o ausencias de certezas o cuando el rumbo se expone a la duda si de Dirección Técnica se trata, la opción del «Pato» Avellanal…está ahí. Y ahora, su nombre otra vez como tantas veces, en la hoja de ruta decana.

Sucede que el hincha de Salto Uruguay, el memorioso por naturaleza, registrará aquella última vez. No es necesario apelar a ningún andamio para rescatar desde lo alto, la consagración decana en el 2000. Ese mismo hincha sabe que el «Pato» fue pieza clave desde el mando técnico….

-En la edición del pasado viernes desde EL PUEBLO planteamos esa opción de retorno. ¿Y?

«A nivel de fútbol, hoy no puedo decir nada. La verdad es esa. Se que todo es posible, depende de las circunstancias cómo se den y cuándo».

-Hablemos de ganas. De voluntad. O simplemente de querer….

«Las ganas siempre han estado presente y la voluntad nunca me ha faltado».

-También a veces, es una cuestión de tiempo. ¿De acuerdo?

«Sin dudas, pero es cuestión de organizarse y en ese rubro no le doy la derecha a nadie».