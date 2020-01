El MGAP informó que el 15 de febrero se realizará un nuevo período de vacunación contra la Fiebre Aftosa. En esta oportunidad se deberá vacunar todas las categorías de bovinos. El periodo comprenderá del 15 de febrero al 15 de marzo de 2020.

Como condiciones indispensables para entregar la vacuna, los titulares deberán presentar: Declaración Jurada al 30 de junio del 2019; Planilla de Control Interno de existencias al 14 de febrero 2020 y Planilla de control sanitario al día.

Es importante recordar que al momento del retiro de las dosis es necesario poseer elementos apropiados para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad, esto es, conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente.

Los adelantos de vacunación del período deberán ser Certificados por Médico Veterinario Habilitado.

Recuerde que durante el período comprendido entre el 15 de febrero y el 1º de marzo de 2020 inclusive, no se podrán realizar eventos de concentración de bovinos (tales como rem ates feria, exposiciones, etc).

Cronograma y locales de entrega de vacuna en el departamento de Salto:

Seccional 10ª –17/02/2020

Pueblo Lavalleja de 09 a 13 hrs

Guaviyú de Arapey de 09 a 13 hrs

Seccional 11ª -17/02/2020

Sarandí de Arapey de 09 a 13 hrs

Pueblo Fernández de 10 a 12 hrs

Seccional 12ª 20/02/2020

Pueblo Quintana de 09 a 13 hrs

Pepe Núñez de 09 a 13 hrs

Paso Herrería de 10 a 12 hrs

Seccional 13ª 20/02/2020

Carumbé de 09 a 13 hrs

Paso de las Piedras 10 a 13 hrs

Seccional 14ª 20/02/2020

Vera de 10 a 12 hrs

27/02/2020- Salón Comunal Paso Cementerio de 09 a 12 hrs

27/02/2020: Establecimiento Ordeix de 09 a 12 hrs

Seccional 15ª 27/02/2020

Valentín de 09 a 12 hrs

Seccional 16ª 03/03/2020 Campo de Todos de 11 a 12 hrs

Seccional 6ª 03/03/2020

Ceballos de 10 a 12 hrs

Parada Herrería de 10 a 12 hrs

Seccional 7ª 05/03/2020

Constitución de 09 a 12 hrs

Saucedo (Saucedo) de 09 a 12 hrs

Seccional 8ª 05/03/2020- Belén (Chamorro) de 09 a 12 hrs

Seccional 9ª 06/03/2020- Comisaría 9na de 10 a 12 hrs

Seccional 4ª 09/03/2020- Hipódromo de 11 a 12 hrs