En el marco de la Expo Prado

En el marco de la Expo Prado se realizó ayer el Lanzamiento de la Zafra Ovina 2020, estuvieron presentes el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, y el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Miguel Sanguinetti, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, Diego Saavedra, Gerente de Central Lanera Uruguaya, en representación del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino. También se contó con la presencia del gerente del SUL, Romeo Volonté y del Embajador de EE.UU, Kenn S. George.

Dando inicio al lanzamiento, Capurro dijo que este es un año complicado para la producción ovina, pero que de alguna manera «renueva nuestro esfuerzo por mantener una producción que ha sido estratégica para el Uruguay».

El presidente de la ARU se refirió al dicho de que el ovino da trabajo, y «justamente esa es una de las virtudes del ovino; y más en un año como este y los próximos, donde el trabajo está amenazado».

Destacó que el rubro ovino es uno de los que distribuye mejor los ingresos que genera en una amplia variedad de sectores sociales, recordó que sólo en la esquila y en momentos que los números de ovinos están disminuidos, se distribuyen diez millones de dólares en trabajadores del campo y que van a distintos lugares del país y sobre todo al Uruguay profundo a mantener servicios y comercios.

Por su parte el presidente del SUL, valoró la realización de la Expo Prado y resaltó que los uruguayos no estamos valorando la forma en que se está sobrellevando la pandemia, y tampoco tenemos consciencia de lo que está pasando en el resto del mundo.

Sanguinetti, se refirió además al ataque de los perros a las majadas, y dijo que, «o resolvemos rápidamente esta pandemia con medidas ejemplarizantes y sanciones muy duras, con sus dueños y responsables o vamos a terminar liquidando un rubro rentable, democrático y productivo».

Reconoció el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno con la creación del Instituto de Bienestar Animal, «pero necesitamos los resultados para hoy», enfatizó y agregó que si siguen pasando los meses y esto no se resuelve, la pérdida de productores será irreversible.

A propósito de los perros, hizo referencia al hecho ocurrido en Artigas donde un ciudadano fue atacado por sus propios perros, y falleció por las heridas recibidas, y la fiscal del caso «mandó a llamar un psicólogo de perros, para tomar la decisión de no sacrificar los perros que acababan de asesinar a un ser humano» y se cuestionó «¿qué podemos esperar cuando los perros atacan a las ovejas y estas personas resuelven qué hacer?»

Dijo que lo que sucede es una alteración de los valores que hay que empezar a ordenar, «primero los seres humanos; después los animales que nos dan sustento a nuestra vida y por allá atrás, los perros».

Dejó claro que los productores «tenemos el derecho de eliminar a los animales que hacen daño a nuestras majadas y estamos amparados por el Código Rural».

MOSCA DE LA BICHERA

Por otra parte comentó que se está trabajando duro y en silencio en el combate a la bichera, «y se está llegando a buen puerto». Ahora, explicó, «viene la parte más complicada de todos estos proyectos y es quién pone la plata para llevar adelante dicho programa».