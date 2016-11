El 99 por ciento de los estudiantes que ingresaron al liceo para el año 2017, se inscribieron por plataforma electrónica, una tónica totalmente distinta a lo que el sistema educativo estaba acostumbrado, que paulatinamente va dejando el papel en el olvido y se dispone a educar desde las pantallas para que sea más atractivo.

Esto se suma a un dato no menor, que fue dado en las elecciones del 2014 donde se informó que 250.000 nuevos electores de ese año no escuchaban radio ni leían diarios, solamente miraban televisión pero como segunda opción siendo la preferencia el uso de Internet.

La gran mayoría de los adolescentes usa facebook como carta de presentación, mientras que los mayores de 18 años utilizan twitter, snaptchat y otras redes sociales como manera de entrada al mundo cada mañana, uniéndose así, como lo dice el slogan del diario El País de Madrid, que como todos apunta ya a un público más global, Únete a la conversación, porque ya somos miles de millones en esto.

Pero el tema pasa en esta entrega especial de nuestra sección semanal Detrás de los Números porque son cada vez más cientos de estudiantes los que ingresan a los liceos públicos de Salto y sin embargo, no se forman nuevos liceos y la capacidad locativa de los centros ya existentes no dan a vasto para atender la demanda que tienen de adolescentes que pretenden educarse en el sistema formal.

FALTARÍAN DOS

En Salto hay alrededor de 15.000 jóvenes que concurren a los 11 liceos públicos existentes, los que se dividen en 7 liceos urbanos y 4 de carácter rural. Además del Liceo Nocturno, y 6 liceos privados. Aún así hacen falta más centros educativos.

Para que se tenga una idea del problema, la zona que atiende la Seccional Tercera de Policía, que incluye a toda la zona sur de la ciudad, está compuesta por unas 42.000 personas, esa área tiene más de 15 por ciento de jóvenes en edad de estudiar. Para los mismos existen dos liceos en toda la zona, son los liceos Nº4 y Nº6.

Claman por un nuevo liceo, que podrías ser el Nº8. Pero como las autoridades de Secundaria ya piensan que ese debe ser ubicado en el extremo este, cerca del barrio La Amarilla, que no es nada errado teniendo en cuenta el crecimiento demográficamente explosivo que hay en la zona.

Pero entonces se precisa otro liceo más, y ese es el Liceo Nº9 que debería ser creado o para el extremo este o para la zona suroeste de la ciudad que tanto necesita un nuevo instituto de enseñanza secundaria.

Lo cierto es que al menos 15 mil jóvenes son los que precisan atención educativa y hasta el momento en Salto son muchos menos los que pueden acceder con comodidad a esa realidad.

LOS NÚMEROS

11 liceos públicos en Salto

4 de ellos son rurales

6 son liceos privados

2 liceos más son los que se precisan

15.000 es el potencial de estudiantes