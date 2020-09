Desde las 19 horas de hoy en la Liga Salteña de Fútbol, sesionará el Consejo Único Juvenil y no faltará en el inicio, el análisis de una situación concreta para ser sometida a consideración: la renuncia del presidente Miguel Rognioni, tras los insucesos del lunes a la tarde, en que se revelara el error administrativo que implicará para la selección juvenil, la pérdida de los tres puntos ganados en el estadio «Alberto Suppici» de Colonia. A través del grupo de whatsapp, del que también se alejó, Miguel Rognioni decidió bajar el pulgar a su continuidad como presidente del CUJ.

Sin embargo ya hoy, de acuerdo a lo sabido por EL PUEBLO, los neutrales (no solo el presidente) obtendrá un unánime respaldo de los delegados de clubes, que admiten la trascendencia del rol que le cabe al presidente. Resta saber si es posible que Rognioni asista esta noche al Consejo Único Juvenil, para personalmente transmitir su decisión o caso contrario, será una nota oficial la que ingrese, marcando las razones por la que opta por el final de su ciclo.

La interrogante es una también: si las muestras de solidaridad y deseos de retorno comprobadas en las horas siguientes puede implicar la variación en la postura del presidente.

LA ACTITUD DESDE LOS PADRES

En página 17 de esta misma edición, la neutral Laura Custodio, reflejó el pensamiento que pasa a regir a nivel general del combinado que orienta Wilson Cardozo, tras conocerse la noticia.

Un aspecto no es menor y para tener en cuenta: desde los padres de los jugadores no hubo menos que aliento colectivo de cara hacia el futuro inmediato, evitando que la pérdida de puntos, provoque grietas en la estructura del grupo, sobre todo en lo anímico.

A su vez en la jornada de la víspera no se descartaba una reunión entre los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, con el presidente renunciante. Para mañana jueves asimismo, una cena de confraternidad de la selección juvenil, como suma también: para que la consigna no se doblegue y el avance a la zona de semifinales, pueda transformarse en una realidad.