Al final de la temporada 2016, no se registraron sopresas, en cuanto a quienes eran los equipos que iban a definir

Y no se necesitaba ser un erudito en la materia, ni tampoco se necesitó demasiado análisis previo, para saber desde el vamos, quienes eran los equipos que iban a definir la temporada 2016 en el campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división.

Lo cierto es que por como se habían “armado” los planteles de los seis equipos participantes, incluso aún con varios de ellos sin haber optado por el “reclutamiento” de sus fichas “extranjeras” básicamente, para el primer torneo de la temporada, ahí ya se sabía, posición más, posición menos, quienes serían los cuatro equipos que iban a definir la temporada 2016 del básquetbol en categoría Mayores (1ª división) en el plano local, ellos eran Nacional, Universitario, Salto Uruguay, y Ferro Carril (los ubicamos como terminaron al final).

El campeonato transcurrió con mucha paridad entre estos cuatro equipos (los que después accederían a la instancia semifinal), donde los resultados en algunos casos fueron marcando tendencia, acerca de lo que pasaría más adelante.

Después lo sabido, los equipos del Atlético Juventus (6º), y Circulo Sportivo (5º), no pudieron lograr el objetivo de alcanzar el cuarto puesto, debido a lo corto de sus “plantillas” primero, y que quede claro, y no se mal entienda, cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a la conformación de una “ docena” competitiva para poder “pelear” un puesto en el grupo de los tres de “arriba”. Porque también hay que ser justos, tanto el equipo de la “capilla”, como el “azulgrana”, también apostaron a la competencia dentro de sus posibilidades económicas, consiguiendo fichajes de jugadores importantes, pero queda claro en esto del básquetbol que con solo cinco jugadores no se logran objetivos, pero repetimos, esto no va en desmedro de lo que a sido la particpacón de los chicos de Formativas que jugaron en ambos equipos a lo largo de la temporada, que quede claro. Sí cualquier equipo, o cualquier entrenador cuenta solo con cinco jugadores de cierto nivel en primera división, y a la hora de buscar la soluciones en cancha a través de los “recambios”, mira hacia el “banco” y observa solo a chicos de divisiones Formartivas… así es complicado, más allá de las condiciones de cada uno de los “gurises”, esto que quede claro, porque siempre fuimos defensores a ultranza de que los chicos de inferiores vayan teniendo minutos en primera división, y se vayan “fogueando” de a poco, las cosas como son.