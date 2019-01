Campeonato Binacional “Julio Gustavo Gentile”

No se pudo jugar la definición del Campeonato Binacional denominado “Julio Gustavo Gentile” en la jornada de ayer debido a la suspensión por razones climáticas de los partidos en Concepción del Uruguay.

La comunicación que le llegó a la dirigencia y cuerpo técnico salteño sobre el mediodía de ayer marcaba que el agua caída había afectado el terreno de juego en Concepción del Uruguay, además de los pronósticos de lluvias para las horas subsiguientes.

Por lo tanto los juegos entre Paysandú – Libertad (Concordia) y Salto – Concepción del Uruguay deberán reprogramarse.

OFI: HASTA MAÑANA HAY PLAZO PARA ENVIAR LISTAS

La Organización del Fútbol del Interior (OFI) decidió extender el plazo hasta el martes 8 de enero a la hora 15 para que las selecciones envíen la lista de sus planteles con las firmas de los futbolistas cediendo sus derechos de imagen.

Tras esto sin embargo, la situación no parece destrabarse y los planteles de las distintas selecciones han emitido comunicados reafirmando su postura de no firmar. Ya son varias las selecciones que han decidido no firmar la cesión de derechos de imagen y por ende no participarían del un torneo que peligra su disputa al no aparecer una solución al diferendo.