A principio de año en EL PUEBLO, el presidente de Salto Nuevo, Javier Suárez, remarcó uno de los objetivos centrales: apuntar a la cancha. Al fin de cuentas es una de las deudas pendientes del club albiverde. Desde hace algunos años habilitada para partidos del Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol, pero el objetivo central es que en tiempo más, pueda ser ámbito de partidos de Primera División. No por nada de meses a esta parte, a la Comisión Directiva de Salto Nuevo no le han faltado gestiones en esa dirección, como asimismo a nivel del Gimnasio Bernasconi, donde los acuerdos-convenios y firma mediante, se suscribieron recientemente con la Intendencia Muncipal.

Pero la cancha de Salto Nuevo (Patulé y Florencio Sánchez), es un tema en sí mismo.

Un tema demasiado clave.

Sucede que la misma fue cedida en comodato a la entidad albiverde, pero ahora el nuevo paso se va consumando, desde el momento que la Intendencia plasmará la donación a Salto Nuevo, previo pasaje y aval de la Junta Departamental de Salto. Se entiende que el deliberativo no opondrá obstáculo para que de hecho se viabilice la operación, dejándose sin efecto el comodato, para que el club de la «República» se convierta en propietario.

Los directivos albiverdes necesitan la seguridad de esa situación legal, a los efectos de afrontar instancias inmediatas en torno a la cancha.Y desde el propio Intendente, Dr Andrés Lima, no ha faltado la puesta a punto del consentimiento.

Una manera de darle paso a la realidad en pro de Salto Nuevo y que se transforme en definitivo propietario del escenario que recoge en su denominación, el nombre del inolvidable Valentín «Pilo» Pozzi.