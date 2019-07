River Plate (1) – Salto Nuevo (0)

En la primera fecha de la primera fecha, de la primera rueda había sido victoria de Salto Nuevo 2 – 1, y ayer a la tarde en el partido de segunda hora en el Estadio Hebert Racedo el equipo de River Plate se tomó “revancha” y le ganó al “albiverde” por 1 a 0

El partido no pasó de discreto, mejor inicio de River Plate, que cuando logró recuperar pelotas en mitad de cancha, y logró “juntar” a sus hombres más desnivelantes en ofensiva, complico a la última zona de Salto Nuevo, pero promediando la primera parte empareja las acciones, y el trámite el equipo albiverde, y también llega con cierto peligro en alguna ocasión. Pero cuando SALTO nuevo había emparejado el trámite, llega el 26´, donde tras un centro desde la izquierda de su ataque al área de Sato Nuevo, conecta de cabeza Jorge Dalmao, y el equipo de Marcelo Díaz se pone en ventaja.

Sintió el impacto de ese gol Salto Nuevo, sobre los 34´, un gol bien anulado a Salto Nuevo, donde el central y el asistente vieron exactamente lo mismo, pese a la protesta sin razón de los parciales albiverdes, y no mucho más de allí al final de la primera parte.

En el segundo tiempo Salto Nuevo en el arranque se queda con diez hombres por la expulsión del zaguero Franco González por doble amonestación, pero así y todo el equipo albiverde adelantó sus líneas y lo salió a buscar, comenzó a prevalecer en el campo, y de a poco se fue haciendo dueño de las acciones, ante un rival que se replegó y jugaba de contra golpe. Sobre los 20´ un cabezazo de Juan C. Ribero con destino de gol que obliga a una buena reacción del golero Diego Arzaguet y luego varias chances creadas, pero malogradas por Salto Nuevo, que sobre la recta final adelantó definitivamente sus líneas, pero dejó espacios que aprovechó River Plate no pudiendo concretar su segundo gol. Victoria justificada por el lado de River Plate, por aprovechar una de las chances creadas, mientras que su rival hizo el mérito y el desgaste para poder al menos empatar, y hasta lo mereció, el tema es que no estuvo “fino” a la hora de la definición. De esta manera el equipo de River Plate no solo sumó los tres puntos ayer, sino que se tomó “revancha” de lo sucedido en la misma fecha de la primera rueda, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Campo de juego: Estadio Heber Racedo (Deportivo Artigas)

Árbitro central: Fernando López (Bien))

Asistentes: Jorge Caffrée – Mauricio Revuelta

RIVER PLATE (1): Diego Arzaguet, Edinson Chivel, Jorge Dalmao, Juan Rodríguez, Braian Meneses, Rodrigo Machado, Edgar Sequeira, Diego Domínguez (Gustavo Fernández), Alan Aranda, Agustín Pintos (Diego Medina), Santiago Pintos (José Ramiro Gómez). D. T: Marcelo Díaz.

SALTO NUEVO (0): Nicolás Márquez, Braian Almeida, Víctor Rodríguez, Franco González, Gilver Duffey, Juan C. Ribero, Cristian Madruga, Pablo Gómez (Ítalo Machado), José Cabrera, Fabricio Lairihoy, Gonzalo Trindade (Emiliano García). D. T: Luis Macedo

GOLES. P/T 26´ Jorge Dalmao (RP)

EXPULSIONES: 47´ Franco González (SN), 93´ Ítalo Machado (SN)

El mejor jugador de la cancha: Alan Aranda

El mejor de Salto Nuevo: Juan C. Ribero