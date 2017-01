Pese a haberse trabado en lucha con el ladrón que descubrió en el interior de una pieza del fondo, en una finca de la avenida Gobernador de Viana, un hombre no logró retener al delincuente que se dio a la fuga. En tanto en las últimas horas se denunció el robo de dos motos, además de otros hurtos.

DAÑOS

Un hombre mayor de edad domiciliado en Avenida Gobernador de Viana al 800, denunció que al levantarse fue a tomar mate y escuchó ruidos en una pieza que tiene al fondo de su propiedad. Al ir a ver qué sucedía observó a un masculino dentro de la misma, ingresando y trabándose en lucha, no logrando reducirlo y este se dio a la fuga.

La víctima constató que la puerta de chapa estaba doblada y había daños en el vidrio de la misma. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULO

Una femenina mayor de edad denunció que, su hijo dejó estacionada su moto marca Yumbo Max 110 matrícula HLA 080 de color rojo, año 2014, frente a su casa, constatando posteriormente su hurto, la que en el interior del baúl contenía documentación personal. Investiga Seccional 5ta.

HURTO DE VEHÍCULO

Un hombre mayor de edad denunció que dejó la moto Yumbo modelo VLX 110cc, de color rojo, matrícula HKY 776 estacionada en Andrés Latorre al 600 próximo a la hora 06:45 y al ir a ocuparla a los 15 minutos la misma no se encontraba. Investiga Seccional 1ra.

HURTO EN LOCAL

Un masculino mayor de edad denunció en representación de un local comercial céntrico que ingresó al comercio una persona del sexo femenino, la que llevaba una mochila al hombro, solicitándole precio a una de las empleadas, hurtando dos desodorantes para damas uno Rexona Clinical y el otro marca Dove. Investiga Seccional 1ra.

HURTO A MENOR

Denunció una femenina mayor que días atrás , su hijo se dirigía hacia el almacén, donde fue interceptado por un masculino conocido del barrio, quien le hurtó 100 pesos uruguayos al niño.

Personal policial de Seccional Segunda concurrió a una finca procediendo a la detención del denunciado, quien expresó ser el autor y haber comprado un chasqui de pasta base. Consultada la Sra. Juez de Feria dispuso: emplazada denunciante y menor hora 08:00 en la sede judicial, conducción a la misma hora del detenido y se eleven antecedentes.

Finalizadas las actuaciones la Sra. Juez del Juzgado Penal 4to. Turno de Salto, dispuso: el procesamiento con prisión de N.A.R.S. por la comisión de un delito especialmente agravado. Intervino Seccional 2da.

HURTO EN CASA DE FAMILIA

Un hombre mayor de edad denunció que próximo a la hora 01:00 salió de su domicilio en Barrio Minervini y al regresar a la media hora, constató que la puerta estaba abierta, al ingresar salió por la ventana un masculino llevándose su termo y mate en la mano. Investiga Seccional 3ra.