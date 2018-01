Comerciante denunció a Diyab por ser miembro del Estado Islámico

Omar Khader Attalla, el comerciante de Rivera denunciado por Jihad Diyab por el robo de US$ 30 mil, presentó por su parte una denuncia contra el exrecluso de Guantánamo asegurando que es miembro de la organización terrorista Estado Islámico (ISIS), informó el programa Así Nos Va de radio Carve en base a la denuncia policial a la que accedieron.

Frente a la Inspectoría de Rivera, el comerciante aseveró que Diyab lo amenazó de muerte en una ocasión y además le robó el celular que usó para comunicarse con su esposa en Turquía para pasarle «mi nombre completo para que se lo entregara al jefe del Estado Islámico. Lo tomé como una amenaza”, explicó Khader Attalla, según registra la denuncia.

En otra ocasión «me dijo que estaba esperando unos hermanos del Estado Islámico para hacer trabajos. No sabiendo exactamente lo qué. Uno de ellos vino desde Brasil, de nacionalidad Ghanesa, tenía entre 40 y 50 años”, indicó el comerciante.

En la denuncia también se registra que Khader Attalla escuchó a Diyab «hablar como jefe, él tiene contactos en todo el mundo: habla en inglés, en árabe. En varias oportunidades él mismo incentiva y da fuerza para que el Estado Islámico se mantenga fuerte”.

El exguantánamo y el comerciante de Rivera se conocieron en Montevideo y vivieron juntos cuando Diyab se mudó al departamento fronterizo.

Esta mañana, la fiscal penal de Rivera, Bettina Ramos, dijo al programa Inicio de Jornada de radio Carve que “la fiscalía de Rivera no está trabajando» en la denuncia que menciona al Estado Islámico y que la misma fue, por directivas de Fiscalía de Corte, elevada a Delitos Complejos de Montevideo. Sí manejan desde Rivera las denuncias por apropiación indebida y amenazas efectuadas contra Diyab.

Ramos dijo que el tema está en reserva y no puede comentar más que eso.

CRUCE DE ACUSACIONES

Uno de los seis refugiados que llegaron de la cárcel de Guantánamo, Jihad Diyab, denunció ante la Justicia que un hombre le robó US$ 30.000 aproximadamente, en la ciudad de Rivera, lugar en el que reside.

Diyab conoció al individuo de profesión comerciante en Montevideo y según se informó a El País entabló una amistad que determinó que ambos compartieran hasta una misma casa. A fines del año pasado, el refugiado denunció que el hombre no le devolvió dinero que le había prestado en varias ocasiones. Por otro lado, el comerciante también denunció a Diyab por amenazas de muerte y el robo de un teléfono celular.

Mientras tanto, todos los refugiados de la cárcel de Guantánamo siguen a la espera de que el gobierno autorice la prórroga de la asignación que se le paga a los exreclusos. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya confirmó la extensión del subsidio económico a cada uno de los seis ex presos.

El compromiso del Poder Ejecutivo es también encontrarles un empleo a cada uno de ellos. Se les pagarán los alquileres que rondan los $ 17.000 y $ 4.000 por un plazo aún no determinado, informó a El País el nexo vinculante entre el gobierno y los refugiados, Christian Mirza.

Hasta el 31 de enero los refugiados percibirán $ 4.000 —por concepto de la asignación— y el pago de un alquiler, hasta marzo, que ronda los $ 14.000. El caso de Diyab es el más particular de todos dado que en más de una oportunidad intentó viajar a varios países para reencontrarse con su familia y todas las veces fue enviado de regreso a Uruguay.

Fuente: Diario El País