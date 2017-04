Con 18 clubes en competencia (10 en la “A” y 8 en la “B”) se inició el pasado fin de semana la temporada de la Liga de fútbol Máster.

Será mañana domingo cuando se va a jugar la segunda fecha, la que no se pudo cumplir antes por inestabilidad del tiempo.

Domingo 23 de abril.

-Torneo Acumulado “A”: Wiston Aguilera.

-Primera rueda “A”: Alcides Finozzi.

-Primera rueda “B”: Fernando López.

ASÍ JUEGAN

Primer partido a las 9.15 con 15, el de fondo 10.45 s/t.

CLUB REMEROS (1)

Aute – Vialidad (Guglielmone)

Club Remeros – Garibaldi (Milton Farinha).

PARQUE POLICIAL

San Eugenio – Círculo Policial (Anildo Machado).

Verde Regatas – Unión (David Argain).

DAYMÁN

Guaraní – River Plate (A. Ferreira)

Salto Nuevo – San Isidro (Héctor Chiappa).

SALADERO

Saladero – ADEOMS (Píriz).

Santos – La Tablada (Camilo Cunha)

Estadio MERAZZI.

Hora 10.30 Ferro Carril – Retiro (Guilmer Pintos).

-Árbitro suplente: Falcone.

CITA FERRO

Desde Ferro Carril se convoca a todo el plantel Master para que concurran hoy a las 10 al Estadio Merazzi para jugar con Deportivo Retiro.

POSICIONES “A”

La Tablada, Ferro Carril, San Isidro y Santos 3 puntos, Verde Regatas y Policial 1 punto, Salto Nuevo, San Eugenio, Unión y Retiro no suman.

POSICIONES “B”

Club Remeros, Vialidad y Aute 3 puntos, Adeoms y River Plate 1 y Saladero, Guaraní y Garibaldi no sumaron en esta primera fecha.