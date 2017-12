Durante enero y octubre de 2017 se concretaron 47 operaciones de compra venta de campo que representan 62.000 hectáreas totales a un precio promedio de US$ 4.600 por hectárea, comentó a Rurales El País Ignacio Buffa, director de la consultora Apeo, en base a los datos del Instituto Nacional de Colonización.

Este valor promedio significa un 12,7% más comparado con los mismos diez meses del año pasado, que cerró en US$ 4.080 por hectárea.

En cuanto a los precios por caracterización de los campos, Buffa dijo que los tres tipos de campos analizados experimentaron “ajustes alcistas” de precios. Explicó que los agrícolas pasaron de US$ 7.400 por hectárea en 2016 a un promedio de US$ 7.600 en este año. Los agrícolas ganaderos, con un aumento de US$ 1.000 por hectárea de un año al otro, se ubican en U$ 4.500. Y los ganaderos promedian US$ 3.600 por hectárea, US$ 200 más comparado con el 2016.

El analista comentó que Cerro Largo fue el departamento con mayor superficie vendida con 17.081 hectáreas a un valor promedio de US$ 3.260 por unidad. Seguido por Paysandú con 7.598 hectáreas a US$ 6.520 y Florida 7.380 hectáreas a US$ 3590 por unidad.