Mientras se realiza el paréntesis, analizamos lo que dejó el 2019

Y en definitiva vamos a redundar en lo que ya hemos venido manejando en ediciones anteriores, en lo que hace referencia a lo que dejó la actividad de la disciplina en lo que se jugó de este 2019. Por lo pronto queda claro que la temporada que hacer cuatro fechas inició, será por demás competitiva, interesante, y convocante, todo esto debido no solo a la mejoría notoria de prácticamente todos los equipos participantes, sino también por lo que ya hemos observado en cancha en cuanto a producciones de los diferentes equipos en ambas divisionales.

Es más, con los resultados que han se han registrado, y las sorpresas (o quizá no tanto) que ya tuvimos en estas cuatro primeras fechas, no nos queda otra que opinar que cada etapa futura nos tendrá deparado más sorpresas, en lo que hace a los resultados que se pueden estar registrando en cada fecha, donde seguimos opinando ahora cualquiera le puede ganar a cualquiera hablando específicamente de la divisional de privilegio “A”, y dicho aspecto no será muy diferente en la divisional de ascenso “B”, recordando siempre que son ocho equipos los que participan en la división principal, y once en la división de ascenso en esta temporada 2019 – 2020

Lo saliente del inicio en la “A” sin dudas lo marca la baja performance del “tri” campeón Chaná, la regularidad del vice Ferro Carril, y la gran mejoría del resto, situación que nos lleva a la opinión de que tendremos un cierre de primera rueda, una segunda y tercera realmente competitivas y apasionantes en loo que hace los números que irá mostrando la tabla de posiciones según transcurra cada fecha en fase regular.

En la divisional de ascenso “B” la opinión es casi idéntica, porque todo arrancó parejo, y más allá de los punteros y escoltas actuales a cuatro fechas jugadas, queda claro que varios ya comenzaron a mostrar una mejoría notoria en lo que hace a la estrategia técnico – táctica en la disciplina, de a poco se van “acomodando” a lo que se este fútbol que se juega en gimnasios cerrados, y al contar varios equipos (casi todos) con jugadores destacados en el fútbol “once”, el aprendizaje se hace mucho más sencillo en cada caso, así de simple.