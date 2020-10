por:Nicolás Caiazzo

El Cuatro Naciones Sudamericano está cada vez más cerca. El torneo continental que marcará la vuelta del rugby de selecciones se jugará entre el sábado 17 y el domingo 25 de octubre en el Estadio Charrúa de Montevideo.

Uruguay será la sede del certamen que tendrá la presencia de Los Teros, Argentina XV, Brasil y Chile, selecciones que llegan a suelo uruguayo bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad con el objetivo de poder entrenar, prepararse y competir.

El martes se llevó a cabo la presentación oficial del torneo en la Sala Horacio Arredondo del Ministerio de Turismo con la presencia de autoridades nacionales y de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) así como también de Sudamérica Rugby.

En la mesa estuvieron Marcello Calandra, vicepresidente de Sudamérica Rugby, Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte (SND); Remo Monzelgio, subsecretario el Ministerio de Turismo; Pablo Ferrari, subsecretario de la SND; y Santiago Slinger, presidente de la URU.

«Allá por abril, junto a Sebastián Bauzá comenzamos todo este trabajo para que el Sudamericano 4 Naciones pudiese llevarse a cabo. Hubo mucho detrás de todo esto para que hoy sea una realidad. Lo que hizo la URU fue realmente importante en términos de disposición y trabajo para también hacerlo posible», dijo Pablo Ferrari, y agregó que «están todos los protocolos activos y junto al trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud Pública hemos articulado cada cuestión para que todo salga impecable».

Bauzá, mientras tanto, dijo: «Recuerdo que el día que fuimos a ver al presidente para contarle lo del torneo; no sabíamos cómo decirle… Pero nos entendió y nos dio el ‘ok’ enseguida. Por eso sentimos un alivio y a la vez, una responsabilidad muy grande porque el deporte es un instrumento genial para el turismo en Uruguay. Entonces sólo queda cumplir los protocolos establecidos, así como todas las normas, y hacer que el deporte siga creciendo».

Por otra parte, Santiago Slinger contó que «estamos muy felices por el retorno del rugby internacional a nuestro país y a nuestra casa. El mensaje que queremos dar desde la URU es agradecimiento inmenso a todos los ciudadanos de este país porque su conducta y actitud responsable fue la que nos ha puesto en este lugar de privilegio. El deporte se impone como una herramienta esencial y desde el rugby, poder colaborar para fortalecer ese concepto nos parece muy valioso».

Calandra sentenció que «junto con la reactivación del rugby como deporte, se reactivan también diferentes sectores de la actividad económica. En este contexto nuevamente el rugby se transforma en una herramienta positiva».

Por último, Remo Mozeglio hizo uso de la palabra y contó que «el deporte es un ejemplo de todo lo bueno y mucho que se ha hecho. En este torneo, se juega más que al rugby, porque se juega la seriedad y el prestigio de todo un país, que es uno de los más destacados del mundo en cuanto a cómo ha sido el manejo de la situación relativa al COVID-19».

LOS TEROS ANTE ESPAÑA

Los Teros recibirán en el Estadio Charrúa a la selección española de rugby en noviembre. El 1 y 6 de dicho mes, los combinados disputarán dos test matches en Montevideo. «El encuentro del domingo 1° de noviembre se disputará en horario vespertino, mientras que el del viernes 6 de noviembre se jugará por la noche», informó la Unión de Rugby de Uruguay (URU)

Por otro lado, el organismo del rugby nacional señaló que «el XV del León arribará a nuestro país el 23 de octubre, y la delegación deberá cumplir los mismos protocolos sanitarios que se implementarán con las Selecciones que participen próximamente en el 4 Naciones Sudamericano».

El seleccionado español dirigido por Santiago Santos aprovechará estos dos partidos para preparar la visita de Portugal a Madrid del 15 de noviembre, donde ambos equipos se jugarán ser subcampeonas de Europa.

Hace poco más de un año, España consiguió una victoria de prestigio ante los Teros en el Estadio Charrúa con un 21-41. Por lo tanto, estos amistosos serán una revancha para los uruguayos además de una prueba exigente para los españoles de cara al decisivo encuentro contra Portugal.

A UN AÑO DE LA CONQUISTA EN JAPÓN

Ya pasó un año, el Mundial de Japón 2019 quedó enmarcado dentro de la mejor historia del rugby uruguayo luego de que Los Teros shockearan al mundo de la ovalada ganándole en su debut a Fiji el 25 de septiembre en Kamaishi.

Fue un día inolvidable detalla la web deportiva Ovación. Fue un partido memorable, épico y redondo para el equipo de Esteban Meneses que llegó en silencio a Japón 2019, pero con hambre de gloria, trabajo y dedicación en procura de un objetivo: ganar un partido en el Mundial después de 16 años.

Y Los Teros no solamente lograron ese objetivo sino que, además, lo hicieron frente a una selección que estaba en el Top 10 del ránking de World Rugby como Fiji. Los celestes se impusieron por 30 a 27 con una gran producción ofensiva que luego estuvo respaldada por una defensa impecable.

En la primera parte, Uruguay se fue al descanso 24-12 arriba gracias a los tries de Santiago Arata a los 13’, Manuel Diana a los 21’ y Juan Manuel Cat a los 25’, todos convertidos por Felipe Berchesi, quien además sumó un penal.

En el complemento, Fiji fue en busca de dar vuelta ese resultado, pero no pudo. Se encontró con una defensa y un corazón enorme de Los Teros que sumaron seis puntos más con dos penales de Felipe Berchesi y que luego cuidaron su terreno para no dejar que esa victoria se escapara.

No se escapó y Uruguay le ganó a Fiji 30-27 en Kamaishi para volver al triunfo en la Copa del Mundo luego de 16 años y para dar el gran batacazo de Japón 2019. Una humilde selección llegó y dio la nota derrotando a un Top 10, algo que jamás se olvidará y que quedará en el mejor de los recuerdos de los fanáticos de la ovalada. Por eso vale la pena recordarlo a un año de esa gran conquista del rugby celeste.