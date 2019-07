En unos días se realizará el reconocimiento y premiación a los mejores

Tal cual lo habíamos informado en ediciones anteriores, una vez culminada la temporada deportiva en la Liga Salteña de Fútbol Sala, con el cierre del cuadrangular final de Liguilla en ambas divisionales, la dirigencia aún no se llama a descanso, porque en unos días, en el local de “Porco Negro”, se estará llevando adelante el evento de reconocimiento, y premiación a los mejores de la temporada 2018 – 2019 de la disciplina a nivel local.

Como lo vine haciendo dentro de sus posibilidades en temporadas anteriores, no será esta la excepción, para que la L.S.F.S organice, conjuntamente con la gente de “Porco Negro” dicho evento que reunirá a todo el entorno del Fútbol Sala local, para de esa manera reconocer y premiar a los mejores de la temporada que acaba de culminar desde lo deportivo.

Como es habitual, en dicho evento se reconoce a los mejores de la disciplina en cada divisional, pero también siempre algún reconocimiento especial surge ´para con algún integrante del entorno, aunque en cuanto a esto, aún no tenemos información oficial al respecto. Se sabe que serán varios los reconocidos y premiados, caso concreto cada uno de los campeones, goleadores, ganadores de Liguilla, arqueros menos vencidos, jugadores revelación, en fin, todo lo que se destaca y se premia una vez que la temporada llega a su fin. En próximas ediciones, estaremos ampliando detalles referidos a dicho evento.