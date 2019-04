Mañana se reúne la Liga de Fútbol Comercial y realizará el lanzamiento de la temporada 2019 que inicia el próximo sábado 6 de abril con los partidos por la 1ª fecha

Tal cual lo decidido y votado en la última reunión semanal, la Liga de Fútbol Comercial se estará reuniendo en la jornadas de mañana miércoles en el local de calle Agraciada 1269, donde también se estará realizando el lanzamiento oficial de la temporada deportiva 2019.

Tal cual lo hemos venido informando oportunamente en éstas páginas, la competencia deportiva, con los compromisos fijados en el fisture de competencia se estarà iniciando el pròximo día sábado 6 de abril, y en la noche de hoy, previo al lanzamiento, ya se podrán conocer los escenarios de juego para dichos partidos por la primera fecha, de la primera rueda.

Para esta temporada serán quince (15), los equipos participantes de la competencia, y los partidos para la primera fecha son los siguientes:

Liga de Fútbol Comercial

Primera fecha: Primera rueda

Más Color Pinturas vs Vértigo

Minervine vs La República

VJ 24 Hs vs La Pizzería

Minimercado Apolón vs La Mecánica

Los Búhos vs La Cafetera

Villa España vs La Academia

Nuevo Uruguay vs San Miguel

Fecha libre: Bamasol