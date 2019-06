Se ultiman detalles para el inicio del cuadrangular final de Liguilla sábado y domingo

Sin dudas así será, cómo viene ocurriendo habitualmente por éstas fechas, la disciplina se apronta para vivir la definición de temporada, y por ende la dirigencia de la L.S.F.S viene trabajando denodadamente en los últimos dìas, a modo de ir dejando todo finiquitado, y todo pronto, para lo que será el inicio de la fiesta, que en este caso tendrá los días de sábado 8/6, continuando el domingo 9/6, en el estadio polideportivo “1º de diciembre de 1912” de Ferro Carril F.C, la disputa de la primera fecha del cuadrangular final de Liguilla en ambas divisionales.

Son ocho equipos los protagonistas, cuatro por divisional, quiénes por derecho adquirido accedieron a dicha instancia, la más linda, la más atractiva, y la más convocante de la temporada, cómo lo es sin dudas la definición de la temporada 2018 – 2019 en la disciplina a nivel local. Es la instancia donde todos quieren estar, pero la produccón de cada uno, y los números en tabla de posiciones al cabo de la fase regular indican que solo serán cuatro equiupos por divisional, los privilegiados en ser protagonistas reales en la definición de Liguiila, la que tendrá tres, o cuatro compromisos para disputar (cuatro de existir partido extra) para decidir a los mejores de la temporada. Cada uno de los ocho equipos va cerrando la semana de preparación, sabedores de lo que se viene, y lo que se juegan, llegaron los mejores, ahora será momento de jugar…y demostrar, las cosas cómo son.

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A” y “B”

Torneo Liguilla: (Cuatro equipos por divisional)

Copa: “Porco Negro”

Equipos participantes:

Divisional “A”: Chaná – Ferro Carril – Tigre – Almagro

Divisional “B”: Salto Grande – Progreso – Bohanes – Nacional

Primera fecha: (Un partido por divisional en cada jornada)

Sábado 8 de junio

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 14912” (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 60.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: SALTO GRANDE vs PROGRESO (“B”)

Hora 21.00: CHANÁ vs TIGRE (“A”)

Domingo 9 de junio

Hora 19.00: BOHANES vs NACIONAL (“B”)

Hora 21.00: FERRO CARRIL vs ALMAGRO (“A”)

Nota 1: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso

Nota 2: La parcialidad de los equipos locales se deberán ubicar en sector sur de la tribuna, los parciales del visitante deberán hacer lo propio en el sector norte