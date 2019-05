Se conocen los detalles para la penúltima fecha del “Salteño” en ambas divisionales

En la jornada del pasado marte se llevó a cabo la reunión semanal de la Liga Salteña de Fútbol Sala, y posterior a la misma ya se conocieron los detalles correspondientes a lo que será la disputa sábado y domingo próximos de la penúltima fecha de la fase regular de campeonato en ambas divisionales.

En lo que tiene que ver con novedades salientes que puede dejar la disputa de la fecha que inicia mañana, algún equipo ya podría estar descendiendo, y otros asegurando su puesto en zona de clasificación, como así también alguno deberá aguardar hasta la última fecha la semana próxima.

Detalles para la próxima fecha

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato “Salteño”: Divisionales “A” y “B”

Divisional “A”: Sexta fecha (Tercera rueda)

Divisional “B”: Décima fecha (Segunda rueda)

Sábado 18 de mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: PROGRESO vs PARQUE SOLARI (“B”)

Hora 19.30: HINDÚ vs SALTO ROWING (“B”)

Hora 21.00: SUD AMÉRICA vs SALADERO (“B”)

Hora 22.30: DUBLÍN CENTRAL vs ATLÉTICO JUVENTUS (“B”)

Escenario: Estadio “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Árbitros: (a designar)

Hora 18.00: NACIONAL vs ATLÉTICO ARSENAL (“B”)

Hora 20.00: ALMAGRO vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 22.00: GÉNEVE 5 vs UNIVERSITARIO (“A”)

Domingo 19 de mayo

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Árbitros: (a designar)

Hora 21.00: CEIBAL vs FLORIDA (“A”)

Escenario: Estadio “1º de diciembre de1912” (Ferro Carril F.C)

Árbitros: (a designar)

Hora 19.00: BOHANES vs SALTO GRANDE (“B”)

Hora 21.00: TIGRE vs CHANÁ (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso