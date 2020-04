….y en el domingo en que nadie sale

«En la temporada pasada, SEBASTIÁN RAMÍREZ, salteño él, fue uno más en el fútbol de Chile, hasta que en esta temporada se sumó al club Manucci de la segunda División de Perú.

Hijo de Mario Ramírez (exProgreso en los años 80 y 90), «Seba» fue transitando su propio rumbo. Liverpool, Rentistas y Atenas de San Carlos a nivel del fútbol de AUF, pero con tiempos en el país trasandino: San luis de Quillota, Deportes Copiapó y Cobreloa, hasta el arribo al fútbol de Perú. La tierra de la renacida selección, a partir de Ricardo Gareca en el mando técnico y con un salteño para la suma: Sergio «Bocha» Santín.

La vigente tentativa de protagonismo de los incaicos, el avance al último mundial, mientras ampara desde la añoranza la inolvidable década de los 70.

ENTRE EL FÚTBOL Y LA PANDEMIA

El hecho es que la cuarentena rige también, para los futbolistas salteños que saben de tiempos en el exterior. Desde Perú, Sebastián es uno más en la nómina de EL PUEBLO. Una manera de saber de ellos, con la pelota postergada y el proceso de aislamiento vigente, «porque además en el caso de Perú es obligatoria. Ya vamos para 18 días y se la decretó hasta el 13 de abril. Se puede calificar como medidas duras, pero son los aplicables al momento. Por lo que ve a nivel del país, el control de situación se plantea. El presidente habla todos los días e insiste con la responsabilidad social, con la toma de conciencia. Sale el que tiene que salir por obligación. Lunes, miércoles y viernes pueden hacerlo los hombres; martes, jueves y sábado, las mujeres. El domingo no sale nadie. Existe un acatamiento de la sociedad. Aquí se la toman en serio».

HACIENDO LO QUE SE PUEDE

Frente al avance de la pandemia, las clausuras con su efecto dominó. Los cierres que tienden a transformarse en dique de contención, para que el mal no profundice el mal. Trujillo, no es la excepción. A Sebastián, igualmente se le recortan los ámbitos de acción.

«El espacio es limitado y entonces uno hace el trabajo físico que puede. No es lo mejor, sobre todo por la imposibilidad de realizar ejercicios aeróbicos. No queda otra que quedarse dentro de la casa. Evitar salir. Una familia ayuda en casos como estos. Estoy con mi señora. Con mis hijas. Buscamos que todo sea lo más llevadero posible, deseando que esto pase pronto».

«SERÍA UNA CATÁSTROFE»

La globalizada información que va y que viene. Para quienes sustentan el fútbol como profesión, el desencanto que supone la tregua. El movimiento se aletarga. La vida entre cuatro paredes. Queda sobrellevar, evitando cerrar el paso.

Al fin de cuenta los deportistas del mundo han sumado sus voces, para que la concientización decida en el área de la responsabilidad, sin caer «en la posición adelantada» del no se puede. Poder para evitar. «Lo que uno escucha y ve a la distancia es que a determinados niveles en Salto, no se ha tomado el hecho con toda la seriedad que corresponde. Esto no es broma. Salir lo menos posible. Entonces, no a la costa, a la ciclovía o a La Gaviota, porque lo que cuenta es la salud. Si en Uruguay ocurriese la misma realidad que en otros países, sería una catástrofe. Esa es la preocupación de los que estamos afuera. En Salto tengo a mi restante familia, por lo tanto algo o mucho de lo que pasa allá, a veces cuesta entender desde aquí.

La situación nos afecta a todos y desde cada uno, hacer lo posible para ir retornando a la normalidad. Ese día tendrá que llegar, pero con la conciencia abierta. No queda otra».

ELEAZAR JOSÉ SILVA-