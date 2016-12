Sebastián Sosa es uno de los jugadores que apunta Peñarol para la temporada que se avecina. De todas formas el regreso del ex jugador al club carbonero no está definido. Sosa también tiene interesados de otros equipos argentinos y mexicanos.

Sebastián Sosa, que tuvo dos períodos en Peñarol (2006-08 y 2009-11), está en carpeta de Peñarol, pero la operación no es sencilla.

Peñarol apunta a la llegada de un golero ante la posibilidad de que Gastón Guruceaga sea transferido en este período (interés desde el fútbol italiano) y teniendo en cuenta que Damián Frascarelli no se le renovaría el contrato que vence el próximo 31 de diciembre.

Los otros refuerzos que se apuntan son Walter Gargano y “Cebolla” Rodríguez, al que se buscará llegar a un acuerdo.

El próximo 3 de enero arrancarán los entrenamientos apuntando a la doble competencia.

Del 9 al 14 de enero el plantel carbonero se trasladará a Solanas para realizar la exigente pretemporada.

Luego el viaje a Brasil con miras al cuadrangular internacional a jugarse desde el 21 de enero con clásico incluído.