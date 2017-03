El Poder Ejecutivo publicó el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia Fiscal y ratificó los montos límite para que instituciones financieras reporten a la Dirección General Impositiva (DGI) el saldo, promedio anual y rendimientos de los depósitos bancarios: 400.000 Unidades Indexadas (UI) —equivalentes a $ 1.400.000 o US$ 47.766— para personas físicas y jurídicas residentes; US$ 1.000.000 para personas físicas no residentes y US$ 50.000 para entidades jurídicas radicadas en el exterior.

La reglamentación complementa el cuerpo normativo votado a final de 2016 en el Parlamento, que estableció una nueva flexibilización del secreto bancario aparte de obligar a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumentar los impuestos a las sociedades radicadas en paraísos fiscales, entre otras disposiciones.

La información sobre los depósitos bancarios deberá ser proporcionada por las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) desde este año y será utilizada por el fisco para cumplir desde 2018 con el intercambio automático de información tributaria —promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al que ya adhirieron cerca de un centenar de países— en el caso de los no residentes, y para controles fiscales en lo que refiere a residentes.