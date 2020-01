La candidatura de Daniel Martínez a la Intendencia de Montevideo puede resurgir en los próximos días cuando dirigentes de varios sectores del Frente Amplio lo visiten en el balneario San Francisco de Maldonado.

Según informó El País este miércoles de tarde y confirmó Subrayado, la posible candidatura del ex intendente de Montevideo y ex candidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio podría darse en lugar de las de Pablo Ferreri y Álvaro García.

Fuentes políticas consultadas por Subrayado indicaron que entre los sectores y dirigentes que apoyan a Ferreri y a García no hay un acuerdo unánime por ninguno de los dos.

Ante esta situación hubo contactos telefónicos en las última horas entre Ferreri, García, Enrique Rubio, Fernando Nopitsch, Cristina Lustemberg y dirigentes socialistas del ala moderada.

En esas conversaciones se planteó la posibilidad de ir todos detrás de la candidatura de Martínez, y para saber su parecer irán a visitarlo a San Francisco.

Martínez había anunciado públicamente en diciembre que no volverá a ser candidato a la Intendencia.

Lo dijo después que una delegación del Partido Socialista (ala ortodoxa) le comunicara que no apoyaba su candidatura.

Según supo Subrayado en los últimos días hubo contactos telefónicos con Martínez y ahí se observó cierta disposición del ex intendente a volver por su candidatura.

VAN TRES

El viernes 10 de enero el Partido Socialista resolvió apoyar la candidatura de la ex ministra y ex precandidata presidencial Carolina Cosse.

La decisión dividió a los socialistas, ya que el ala moderada no quería apoyar a Cosse y se inclinaba por respaldar a Álvaro Villar, quien fue presentado como candidato por el sector Fuerza Renovadora que lidera el ex presidente del Banco Central y también ex precandidato presidencial Mario Bergara.

Si la candidatura de Martínez prospera serían tres los candidatos en Montevideo por el Frente Amplio: Martínez, Cosse y Villar.

Martínez fue intendente de Montevideo en el período 2015-2019. Dejó la Intendencia para competir en las elecciones internas del Frente Amplio con Cosse, Bergara y Óscar Andrade.

Fuente: Subrayado