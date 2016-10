Y en definita es esa la idea del plantel de Ferro Carrl F.C Fútbl Sala de cara al compromiso por la novena fecha del Clausura, que lo tendrá al equipo salteño debiendo viajar al Sur del país nuvamente para jugar de visitante en este caso ante el equipo de Lagomar Parque Cubano.

Sin dudas llegada esta instancia final del torneo Clausura, es como hemos manejado en informes anteriores, a la hora de evaluar las chances y/o posibilidad del equipo salteño de clasificar dentro de los seis primeros, para luego ingresar en el torneo inter zonal de donde saldrán los finalistas de la temporada 2016 de Liga Uruguaya.

De aqui al cierre, cada punto vale, porque queda claro que Ferro Carril F.C Fútbl Sala no está jugando solamente contra los rivales de turno, también está en un mano a mano constante, y fecha a fecha con sus rivales de directos, como lo son Malvín y Dolores, los que sin dudas esperan (siempre que ambos ganen) que el equipo de Ferro Carrll no consiga resultados positivos para poder de esa foma darle alcance en tabla de posiciones, y llegar a las últimas dos fechas con chance cierta de clasificación, las cosas como son. Explicado esto, ahora quizá se entienda el porqué de la importancia de la victoria (3 – 2) de Ferro Carril F.C el pasado domingo por la octava fecha (Clausura) ante Club Banco República de Montevideo, uno de los “históricos”, y “poderosos” de la disciplina desde siempre.

Lo que resta para el cierre del Clausura

Todas finales para Ferro Carril F.C Fútbol Sala

9ª Fecha

Parque Cubano vs Ferro Carril F.C

Old Christians vs Peñarol

Dolores vs Nacional

Boston River vs Huracán Buceo

Club Banco República vs Central Durazno

Malvín vs UTU – ITS

10ª Fecha

Peñarol vs Ferro Carril F.C

Old Christians vs Malvín

Central Durazno vs UTU – ITS

Huracán Buceo vs Dolores

Naconal vs Boston River

Parque Cubano vs Club Banco República

11ª Fecha

Ferro Carril F.C vs Huracán Buceo

Club Banco República vs Old Christians

Central Durazno vs Peñarol

Malvín vs Nacional

UTU – ITS vs Boston River

Dolores vs Parque Cubano.