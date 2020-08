Tres partidos hoy y los restantes mañana martes, para que la Segunda División Profesional afronte la cuarta fecha del primer tramo.

La punta de Cerrito y Rocha con 7 unidades.

Hoy al mediodía, partidazo con Cerrito y Juventud, en tanto mañana martes clausura la etapa, Racing-Sud América.

En la hora de repasar todo el calendario a nivel de la Segunda Profesional.

LUNES 31 de AGOSTO

Hora 12.15′- Cerrito vs Juventud de Las Piedras. Hora 14-30′- Albion vs Rampla Juniors. Hora 17: Rocha vs Central Español.

MARTES 1º DE SETIEMBRE

Hora 12.15′- Villa España vs Atenas. Hora 14-30′- Tacuarembó vs Villa Teresa. Hora 17: Racing vs Sud América.