Pueblo Lavalleja, por Yamandú Leal

Daniel Mora fue el triunfador de las pruebas de rienda.

Es un coterráneo nuestro que en esta hermosa tarde de domingo se llevó como premio un potro. Le preguntamos cómo fue la experiencia de definir la final.

“Es difícil porque aquí hay mucha competencia. Son todos buenos caballos. No me crié aquí si bien soy de estas tierras , pero hacía años que no venía. Sé bien que en Lavalleja hay muchos gurises que entrenan mucho y tienen caballos de primera.

-¿Cuántos caballos trajo para estas pruebas de rienda?

-“Traje dos caballos y me fue bien con los dos. Llegamos a la final pero no fue fácil”.

-¿Desde cuándo está en ésto?

-”Desde los tres años… me crié andando a caballo pero en la actualidad le agradezco a mi señora y a mi hija que son las que andan con los caballos. Si no fuera por ellas no puedo. No me da el tiempo para esto, para entrenar un caballo. Tenemos también un caballo de marcha”.

- ¿Cuál es tu sueño de futuro, justamente con el tema de los caballos?

– “El sueño mío… es que mi hija salga igual que yo y que me acompañe en esto”.

- ¿Qué consejo le da a los jóvenes que les gusta la tradición?

– ”Que disfruten del caballo porque es un deporte sano. Yo me crié en ésto. Veo que hoy está muy perdida la juventud nuestra con muchas cosas malas como la droga. Acá estoy. Es como transitar un camino nuevo. No tenés maldad”.

- ¿Qué opinión le merece sus rivales?

– ”Son rivales duros… los conozco a estos gurises, no competí nunca con ellos, pero he ido a la cabalgata allá y son caballos que están muy entrenados, y yo no tengo tiempo en eso, son yeguas de riendas nomás.

Y ahí lo dejamos, con los suyos, feliz, lleno de alegría”

En un aparte de la fiesta de los caballos nos dedicamos a recoger las impresiones de las jovencitas que compitieron por el lauro de “Flor del Pago”. El jurado se decidió por Mariana Rodríguez Pintos, representante por Segundo Año liceal. Fue elegida ante y premiada con el efusivo abrazo de su mamá Verónica y de los compañeros de clase que la coreaban a viva voz.

Sofía Henderson, representante de Primer Año resultó la primera princesa y como segundas princesas fueron elegidas Camila y María Bogado.

Participaron también Luzmila Trindade y Marcela Ferreira.

Recogimos las impresiones de La Flor del Pago 2017.

Soy Mariana Rodríguez Pintos, curso segundo año en liceo rural de Colonia Lavalleja

- ¿Qué te ha llevado a presentarte a competir para La Flor del Pago?

Fui elegida como Flor del Pago de la clase, a través de una elección de mis compañeros esto me ha llevado a presentarme como postulante junto a las otras compañeras de otras clases, que también fueron elegidas.

- ¿Este es el primer año que te presentas?

Sí, en esta oportunidad si, por el aliento de mis compañeros de clase, contando con el apoyo de mi madre Verónica Pintos Leivas y también de mi hermana, Laura Rodríguez que en el año 2014 y 2016 fue elegida como Flor del Pago.

- ¿Qué se siente al ser coronada Flor del Pago de pueblo Lavalleja?

Fui electa y me siento orgullosa de verdad. Quiero agradecer a las profesoras, consejeras, Patricia Silva, Alicia González y también a Matías Silva, que colaboró con las

danzas folklóricas y a Carlos Rebollo. A mis compañeras quiero decirles que ellas tienen las mismas posibilidades la Flor del Pago. María Noel Lalindre, Flor del Pago 2016 fue la encargada de colocarle la corona y la banda.

Volviendo al ruedo digamos que se llevaron a cabo allí en el escenario las premiaciones y la parte artística.

Hubo una monta especial en beneficio de Camila y se recaudó $ 14.990, que muy bien le vienen a la familia. La idea fue del jinete de Rincón de Valentín, Yamandú Echagüe, Nazareno Pereira. Este jinete de pueblo Olivera fue el ganador de esta monta, y Luis Lalindre fue el encargado de alcanzarle la bandera uruguaya, para dar la vuelta de honor que le dedicó a Camila López. Fue la segunda vuelta de honor y esta vez fue para Nazareno Pereira.

Cuando caía la tarde se llevó a cabo la última monta, culminando una tarde espectacular con jinetes de varias localidades de nuestro departamento que demostraron ser lo que son, jinetes de verdad, y llegó el emocionante final con la exhibición de destrezas arriba de un redomón. Sebastián Cocio, el jinete de los pagos de Biassini ganó y lo tiene merecido, la vuelta de honor luego de dominar al caballo más difícil que había en la fiesta, cosechando el aplauso de la gente.

Este jinete que supo ganar en los pagos de Baltasar Brum, la fiesta más grande que tiene el norte del país, terminó dando la vuelta de honor también al ganar la jineteada de Huellas y Tradición.

Desde allí todo el público se volcó ante el escenario para ver las premiaciones y disfrutar de los artistas que brindaron su actuación desde el escenario.

El maestro de Ceremonia, Ramón Alberto Leivas, presentó al dúo folklórico Los Zorzales, de la ciudad de Salto, el que obsequió al público presente con magníficas interpretaciones que hicieron las delicias del público presente.

Ricardo y Gabriela actuaron a continuación, cosechando el aplauso del público al interpretar una salsa para bailar. Posteriormente se bailó una plena a cargo de Gastón y Asley. Inmediatamente después se presentó el grupo de baile ·Tus Amigos”.

Las premiaciones para los ganadores fueron: en el concurso de chamamé Ricardo Alpuy y Victoria Peruchena.

La carrera del indio, un premio sólo para los cuatro. Ellos son: Luis Zorrilla, Maxi Benítez, Maxi Martínez y Anthony Leivas.

La carrera del Embolsado fue para Jorge Sosa.

La carrera de la novia para Juan Sosa y Luzmila López.

En cuanto a las pruebas de rienda entre liceales, ganó Andreína Lalindre.