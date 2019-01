El fuego consumió sus pertenencias y comenzó en el dormitorio de los niños

Fue en Rincón y Patulé, la fuerza de las llamas se quedaron con las escasas pertenencias de una familia de 6 personas, en la que hay cuatro niños, quienes lograron salvar sus vidas. Una dotación de Bomberos fue al lugar y logró controlar el foco ígneo, pero ahora la familia padece las pérdidas totales. Los bomberos analizan las causas del siniestro, a las que a priori, las atribuyen a un cortocircuito.

Un voraz incendio ocurrido en una casa de Patulé y Rincón en la zona sur de la ciudad, dejó a una familia de 6 persona en la calle. Los mismos tuvieron pérdidas totales y el fuego consumió sus pertenencias en pocos minutos.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas que lamentar, pero el susto, el nerviosismo y el estado de impotencia llegó para quedarse en una familia de apenas 6 personas, donde hay cuatro niños que salvaron sus vidas.

Según afirmaron a EL PUEBLO los damnificados en el lugar, el hecho ocurrió ayer por la tarde, las causas todavía se desconocen, pero el mismo se originó en el dormitorio de sus hijas. Dijo que las mismas no estaban en ese momento y pudieron salvar así sus vidas.

En la finca viven cuatro niños y el matrimonio dueño de casa. Los vecinos acudieron a dar una mano y lograron quitar algunas cosas, sobre todo a las personas que vivían en el lugar.

Los Bomberos actuaron lo más rápido posible y una dotación llegó al lugar logrando controlar al rato el foco ígneo para que el mismo no se propagara.

Al rato acompañaron a los damnificados hasta un centro asistencial para verificar el estado de salud de los mismos. El fuego se hizo sentir en la zona y causó conmoción en los habitantes de la zona. La casa se quemó casi por completo y ahora hay una familia que está en la calle con cuatro niños a cuestas. Triste por donde se lo mire.