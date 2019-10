La granja al día

Del 7 al 11 de octubre

La producción Salteña hortifruticola se diferencia por calidad y buenos precios para el consumo de toda la población, los invitamos a acercarse a los puntos de venta de frutas y hortalizas y consumir artículos de estación caso de frutillas que se destaca por su intenso color rojo, gran tamaño, aroma y sabor intenso, también zapallitos y berenjenas acompañadas de cebollas salteñas.

El equipo de Avanza Salto Hortícola junto a los productores y operadores de ambos mercados festejan un logro más por la difusión de esperado BOLETÍN DE PRECIOS. Queremos agradecer a cada operador que dedica su tiempo entre compradores y pedidos para contarnos como vendió y los precios logrados por la mercadería. Seguimos avanzando junto al sector.

Semana de operativa ágil en ambos mercados (Salteño y Regional) con un excelente clima primaveral; y, aumento en los volúmenes de ingreso en la mayoría de los rubros comercializados.

Semana que se inicio en precios de hortalizas a la baja para artículos bien trabajados en cuanto a calidad y calibre, caso de frutilla, morrón, berenjena y la mayoría de las hojas. Momento optimo para consumo de la mayoría de las hortalizas de fruto, también rubro hoja como lechuga y cítricos de excelente calidad, caso de mandarina Avana y naranjas Valencia.

Las paralizaciones en Ecuador mantienen 3.000 contenedores de bananos represados

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Ecuador ha informado que la entrada de mercancías a las terminales portuarias, desde donde sale el 98% de los productos de exportación, está realizándose sin problemas, ante las quejas de la Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla).

Las recientes paralizaciones en el país han dejado pérdidas enormes por la cantidad de producto que no puede exportarse y que en muchos casos, como en el banano y plátano, tampoco se puede guardar para cuando todo se normalice.

La Asociación de Terminales Portuarias Privadas del Guayaquil (Asotep) sostiene que se coordina con las fuerzas del orden la custodia de los camiones de los productos de exportación para que no haya problemas. Sin embargo, el administrador de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), Richard Salazar, manifiesta que existe una «pérdida enorme, irrecuperable para la carga más importante del país por su volumen».

Las cifras de comercio exterior muestran que por cada semana de paralización, Ecuador deja de recibir divisas por un valor de 276 millones de dólares en exportaciones.

El banano que mayor problema ha tenido para salir es aquel que se cultiva en Los Ríos y parte de Guayas y El Oro.

Actualmente hay 3.000 contenedores represados, que no pueden salir de las fincas ni llegar a las terminales para ser cargados. Si esa carga está refrigerada aguanta la exportación, si no, no puede ser fletada porque llegará madura a su destino. Por cada contenedor el exportador pierde 9.700 dólares aproximadamente.

«Y solo eso», resalta Salazar, «cuando se pueda exportar esa carga; una vez normalizada la situación en el Ecuador, no habrá cupo en los barcos para sacarla porque estarán llenos con los nuevos cortes de fruta que se hacen las haciendas». (Fuente: expreso.ec)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes 14 de Octubre del 2019: La jornada transcurrió de manera medianamente ágil como consecuencia del fin de semana con tormentas, desfavorable para la venta minorista. Descendieron los valores de referencia de: coliflor, perejil, zanahoria, habas, berenjena, chaucha, morrón verde y pepino. Aumentaron los precios de: boniato, calabacín, cebolla temprana, zapallo Kabutiá y zapallito. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de melón provenientes del Litoral Norte.

Los precios de cebollas caen en todas las regiones de Brasil.

Las caídas más grandes fueron en el Nordeste – Irece (BA) y Mossoró / Baraúna (RN)

Los precios de la cebolla han caído en todas las regiones productoras esta semana (7 al 11 de octubre). Las plazas de Mossoró / Baraúna (RN) e Irecê (BA) fueron los que tuvieron las cotizaciones más bajas: la caja promedio de tipo 3 fue de R $ 27.75 ($u 250) por saco de 20 kg en Mossoró y R $ 20.00 ($u 180) por saco en Irecê, respectivas disminuciones de -30.12% y -34.10% en relación a la semana anterior.

A pesar de los bajos precios, el productor todavía aseguró una rentabilidad positiva. En Irecê, los costos de producción disminuyeron y cerraron septiembre a un promedio de R$ 0,47 ($u 4,23) por kg, debido a la alta productividad obtenida hasta el momento, un promedio de 88 toneladas por hectárea.

400 g diarios son suficientes para prevenir enfermedades

Solo el 6% de los argentinos consumen la cantidad recomendada de frutas y verduras

Según expertos en medicina, el consumo diario de frutas y verduras podría contribuir a la prevención de diversas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares y algunos tipos de cánceres. En general, se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de productos vegetales.

La OMS indica que se debería consumir 400 g diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en Argentina solo el 6% de la población adulta cumple con la recomendación de consumo de cinco porciones de frutas y verduras al día.

Si separamos a los consumidores según sus perfiles, en Argentina el mayor consumo de frutas y verduras se ubica en los sectores medios y bajos, diferenciándose ambos en el tipo de producto que priorizan. El nivel medio es el principal consumidor de frutas, mientras que el nivel bajo consume preferentemente hortalizas.

Por su parte, los sectores de mayor poder adquisitivo consumen en mayor proporción brócoli (24 %), acelga (18,6 %), zapallito (13%), batata (12,6%) y tomate (12,3 %). Además, se destaca que el hombre es mayor consumidor de zanahoria, banana y uva, y la mujer de melocotón, kiwi, pera, mandarina y manzana, entre otras.

«A diario les sugiero a mis pacientes poder tener en sus platos 50% alimentos ricos en fibras (vegetales), 25% de alimentos fuertes en proteínas (carnes y lácteos) y 25% de alimentos fuertes en carbohidratos (cereales, pastas y legumbres) o ir variando estos porcentajes de manera armónica y equilibrada a lo largo de la semana» explica la Lic. Forencia Dorronsoro. (Fuente: baenegocios.com)

Emilio Gancedo