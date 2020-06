Si junio no esclarece el mañana…el mañana se condena

Finalmente es tiempo de plantear un hecho a concretarse desde la seguridad-certeza, como para evitar que las dudas del futuro continúen convirtiéndose en una amenaza en si mismo.

Casi a tres meses de la inactividad total en materia de deportes, con el fútbol incluído claro está, las instituciones permanecen sin desarrollar actividad alguna.

El cumplimiento de las normas como aspecto central, sobre todo cuando la Secretaría Nacional del Deporte obró con mayor rigurosidad respecto a las mismas.

Si desde las instituciones se trasgrede lo dispuesto, se cae en el riesgo de sanciones.

A nivel de clubes de la Liga Salteña de Fútbol, la aceptación de las normas, aunque en algunos (número mínimo), se desarrollan partidos amistosos a nivel de Fútbol 5.

En esos casos, obviamente que no se consideran los imperativos distanciamiento físicos.

Corre bajo la responsabilidad de cada directiva.

RUMBO A LA DECISIÓN

Lo cierto es que en las últimas horas se avanzó en un aspecto, desde el momento que será en los primeros días de la semana próxima, cuando se desarrolle un encuentro entre presidentes de los clubes de la «A» y neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, a los efectos de adoptar una posición.

De acuerdo a lo que revelara a EL PUEBLO, la idea va ganando espacios y es posible de ser sintetizada.

SI EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES DE JUNIO NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MOMENTO DE VOLVER A PRACTICAR PARA JUGAR DESPUÉS, SE OPTARÁ POR SUSPENDERSE EL FÚTBOL POR LO QUE RESTA DEL AÑO.

Es real que algunos presidentes «movieron la pelota», para hilvanar proyecciones de futuro inmediato.

Es una manera de evitar la prolongación de esa duda, de jugar o no jugar. A nivel dirigencial, las cuentas que se van sacando respecto al tiempo que va fluyendo y la temporada postergada. Se entiende que todas las áreas vinculadas al fútbol, necesitan de una definición, llámese Directores Técnicos, Preparadores Físicos, futbolistas, medios de prensa, etc.

Al fin de cuentas la planficación en cada una de esas áreas (y otras también), la planificación básica es ineludible.

Y con este manto de incertidumbre, nada es posible en esa dirección.