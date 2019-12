Básquetbol salteño. Nacional vs Atl. Juventus, y Ferro Carril vs Universitario son los cruces

Ahora sí, una vez completada la disputa de la quinta fecha (3ª rueda del campeonato «Salteño» en primera división, y al cerrar la fase regular de competencia, ya quedaron los cuatro clasificados para disputar a la partir de enero la instancia de play offs semifinales del campeonato a nivel local.

Incluso hubieron partidos por el torneo «Integración» (equipos de Salto y Paysandú) que no se jugaron en la jornada de ayer domingo, debido a que los resultados de dichos compromiso eran improcedentes, a la hora de la sumatoria, e ingerencia de clasificación parta cada equipo involucrado en tabla de posiciones.

Lo real y concreto es que a nivel de campeonato «Salteño», ya se conoce el nombre de los cuatro equipos que disputarán a partir del martes 21 de enero la serie de play offs semifinales (al mejor de tres partidos) buscando a los dos finalistas de la temporada 2019 – 2020 del básquetbol salteño.

En definitiva al cabo de la fase regular del campeonato local, más la sumatoria de los puntos logrados por el torneo «Integración», las posiciones a nivel local quedaron conformadas con Nacional ocupando el casillero Nº 1, Ferro Carril será quién ocupe el Nº 2, Universitario finalizó con el Nº 3, y el equipo de Atlético Juventus termina como cuarto clasificado.

Tal cual lo marca el reglamento de competencia, ahora en serie de semifinales el Nº 1 (Nacional) se cruzará ante el Nº 4 (Atlético Juventus) con localía en favor del tricolor, mientras que en el otro cruce el equipo Nº 2 (Ferro Carril), se cruzará ante el Nº 3 (Universitario) con localía en favor del «franjeado»

Cuando se habla de localía, nos parece atinente aclarar que aquel equipo que cuenta con localia a su favor, abre y cierra la serie semifinal jugando en su reducto.

Fechas y cruces para semifinales

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: Primera división)

Copa: «60 años de Cosalco»

Serie de play offs: (Al mejor de tres partidos)

Martes 21 de enero 2020

NACIONAL vs ATLÉTICO JUVENTUS

Sábado 25 de enero 2020

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

Martes 28 de enero 2020

ATLÉTICO JUVENTUS vs NACIONAL

Sábado 1º de febrero 2020

UNIVERSITARIO vs FERRO CARRIL

Martes 4 de febrero 2020

NACIONAL vs ATLÉTICO JUVEN TUS (De ser necesario)

Sábado 8 de febrero 2020

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO (De ser necesario).