Montevideo, 21 sep (EFE).- El senador de la coalición de izquierdas oficialistas de Uruguay, el Frente Amplio (FA), Juan Castillo, dijo hoy que el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, es “un pobre hombre”. Los dichos de Castillo se dan días después de las declaraciones de Almagro a la emisora local Océano FM donde trató de “imbéciles” a los oficialistas uruguayos que defienden “a la dictadura de Venezuela”. Este jueves, Almagro también declaró al canal internacional de noticias CNN que “no ser imbécil es un buen consejo que se le puede dar a la gente”. “No ofende el que quiere. Capaz que se estaba justo en ese momento peinando, estaba frente al espejo. Es un pobre hombre”, respondió Castillo a las declaraciones de la máxima autoridad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El pasado 15 de septiembre, el Partido Comunista Uruguayo (PCU), del que Castillo es secretario general, había propuesto la expulsión de Almagro del FA debido a declaraciones realizadas por él en Colombia tras una visita a la frontera con Venezuela, en las que afirmó que no se debería descartar una posible intervención militar por parte de Estados Unidos al “régimen de Nicolás Maduro”. Desde Uruguay no tardaron en llegar otras críticas a esta postura, reprochada incluso por el presidente del país austral, Tabaré Vázquez, quien señaló que el Gobierno discrepa “totalmente” de cualquier tipo de intervención y que la nación no apoyará a Almagro si éste decide presentarse a la reelección en la OEA.