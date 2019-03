Este sábado 2 de marzo visitó Bella Unión la Senadora de la República y pre -candidata por el partido nacional, Verónica Alonso. Este corresponsal a poco de su arribo a la zona, conversó con la legisladora, quién comenzó expresando:» Es un placer estar por Bella Unión nuevamente. Venimos desde hace dos años realizando giras por el interior del país. Hoy venimos a decirle a los vecinos, cuales son nuestras propuestas. En unos tres meses más los uruguayos vamos a estar votando a nivel de las elecciones internas. La propuesta es darles las opciones en función de nuestras características. Por qué elegirnos a nosotros por encima de nuestros comp añeros.

Para mi los dos temas más importantes que hoy afectan a la mayoría de los uruguayos son, la seguridad, los uruguayos sentimos miedo ya que el gobierno no nos cuida, y el otro tema es la falta de empleo. La gente está muy preocupada por las perdidas de fuentes de trabajo. Como hacer para que el país vuelva a generar empleos».

EL GOBIERNO ENDEUDA A NUESTROS HIJOS

Sobre el momento económico nacional: «El gobierno del Frente Amplio no aprovecho los primeros 10 años de gobierno cuando tuvieron un buen momento económico. Esto es como en una casa. Si usted tiene de ingreso mil pesos, no puede gastar mil doscientos.

El gobierno se gastó todo, más todavía de lo que se suponía que iba a entrar y no entró, y encima nos endeudan. Hoy el gobierno endeuda a nuestros hijos en 7 millones de dólares por día. Como hacemos para revertir esto? Primero es bajando donde se funciona mal y se gasta demasiado, que es en el gasto público. Tenemos que achicar y hacer más eficiente la caja del Estado. El Estado tiene que funcionar mejor, tiene que estar en función del que produce, del que trabajo, y no al revés. Hoy, el que produce, trabaja para el Estado. Hoy tenemos cargas tributarias demasiado altas, tenemos el combustible más caro de la región, tenemos las tarifas públicas muy altas. Tenemos que frenar el ingreso de funcionarios públicos. Hoy en nuestro país tenemos 310.000 vínculos con el Estado, o sea, funcionarios públicos. Ya está, es suficiente. Las vacantes que se generen, la propuesta es no tomar a nadie, hasta que se nivelen las cuentas públicas. Si frenamos esto, si frenamos la flota de automóviles por parte del Estado, si paramos con los asesores de ministros que hay a cada rato, si frenamos además los sueldos de los políticos y me incluyo, terminando con todas esas partidas que tenemos como ser partidas de prensa, de secretaría, de celular, todo esto llevará a que el Estado se achique y esté acorde al país que queremos realmente «.

UNA MUJER PRESIDENTE

Dijo: «el país ha tenido 41 presidentes constitucionales. Algunos han hecho las cosas bien, otros más o menos y otros muy mal. Creo que llegó el momento que una mujer gobierne este país. Creo que llegó el momento de que una mujer nos cuide, cuide nuestros hijos.

Hoy tenemos el tema de las drogas, de la violencia, de la inseguridad, creo que llegó el momento que una mujer levante la voz por nuestros hijos.

En mi caso, soy mamá de tres hijas, y por los hijos de todos los uruguayos».