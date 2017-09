La decisión que asombró a propios y extraños y dejó al FA sin agenda

Cuando el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) emitió un fallo sobre la conducta de Raúl Sendic, estaba dejando al país en una situación de riesgo institucional porque se trataba de una condena al vicepresidente de la República. En la redacción de ese fallo, hubo un salteño, el excandidato a la intendencia en el año 2000 por el Frente Amplio, el arquitecto Juan Carlos Ferreira, integrante del Partido Socialista, que por su buen desempeño dentro de la fuerza política fue considerado para integrar el TCP, que está compuesto por seis personas.

A partir de que el mismo quedó a la luz pública, la situación era muy compleja y la opinión pública emitió su veredicto antes que cualquier organismo político, como en este caso era el Plenario Nacional del Frente Amplio, cuya incidencia podía ser de carácter político y nada más.

Pero era tarde, porque la población había formado un juicio de valor sobre este tema y eso precipitó las cosas como para que Raúl Sendic se apersonara en el Plenario y no permitió que los mismos que lo venían crucificando en la prensa, lo ajusticiaran ayer dejándolo mal herido.

Sendic tomó la palabra, presentó su renuncia y dejó al Frente Amplio sin tema en la agenda, obligándolos a improvisar una declaración con términos artiguistas y seregnistas para reafirmar su vocación de partido político unido ante la mayor adversidad que le ha tocado vivir a una colectividad política que está en el gobierno, desde el retorno de la democracia.

Sendic se quejó de las constantes filtraciones a la prensa, pero en pleno discurso alguien estuvo filmando y filtrando el vídeo donde él exponía su sorpresiva renuncia. Hasta eso, que él calificó de deslealtad se vio plasmado con las imágenes que no dejaban dudas de su malestar por la situación y su decisión de hacerle caso al presidente Tabaré Vázquez que dijo más de una vez en claro mensaje hacia él que en caso de un fallo adverso del TCP, él “renunciaría”. Y logró que su vice así lo hiciera.

LO QUE DIJO

En el vídeo que se filtra, Sendic dice lo siguiente: “yo no responsabilizo a los compañeros de la Mesa Política para que se votara el informe porque no lo conocían, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio (Javier Miranda), y sabía lo que contenía el informe y también lo sabía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado por este tribunal que es el verdadero tribunal por desproporcionado, por infundado, porque no hay pruebas de lo que dice ese informe”.

“Frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo, frente a un conjunto de maniobras y de deslealtades yo vengo a decirles a ustedes que fueron los que confiaron, la vicepresidencia bajo mi responsabilidad la vengo a poner a disposición de ustedes que son el verdadero tribunal. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a decir aquí en este organismo”.

“Lo digo aquí y no lo mando a decir por la prensa como lo han dicho muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros, no les mandé el mensaje por la prensa, me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana pero vengo a decirles a ustedes que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo sobre la mesa”, aclaró con firmeza dejando en claro que renuncia a la vicepresidencia.

La renuncia la presentará este lunes ante el parlamento por lo cual deberán convocar a la Asamblea General para votarla y nombrar a su sucesor, responsabilidad que recaerá en la senadora Lucía Tpolansky por ser la que sigue en la línea de los senadores más votados, siendo su esposo, José Mujica el más votado pero que se ve impedido de asumir por haber sido presidente en el período anterior.