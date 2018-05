Montevideo, 12 may (EFE).- El exvicepresidente uruguayo Raúl Sendic (2015-2017) aseguró hoy que pidió la renuncia de un integrante de su sector, Rodrigo Arcamone, alcalde del Municipio C de Montevideo, luego de que se diera a conocer una acusación por violencia de género por parte de su expareja. El portal local Sudestada divulgó el caso de Arcamone en los últimos días, dando a conocer una denuncia en su contra que su expareja había planteado ante la Justicia de Canelones. Arcamone pertenece al sector Lista 711, que integra la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA), y que es liderada por Sendic. Por esta razón, el exvicepresidente aseguró hoy en diálogo con la emisora local Radio Uruguay que pidió a Arcamone su renuncia a la Alcaldía del Municipio C, en conjunto con el presidente del FA, Javier Miranda. Por el momento y hasta que la Justicia no se exprese de forma definitiva, Arcamone continúa integrando la Lista 711. “Es un tema que tiene que ver con la vida privada de una pareja de muchachos jóvenes que tenían dificultades”, narró Sendic. En este sentido, explicó que “hubo una denuncia en la Comisaría de la Mujer”, así como una “medida cautelar” impuesta a Arcamone. En un principio, Sendic pidió al exalcalde que se tomara licencia mientras transcurría la investigación. Sin embargo, al analizar las “consecuencias políticas” del caso, el “tiempo que podía llevar la resolución” y la “sensibilidad” alrededor del tema, los dirigentes políticos pidieron la renuncia de Arcamone. “No es un tema menor. Es un tema de extrema gravedad y que requería que tomáramos una decisión inmediata porque el país está viviendo una verdadera ola de violencia doméstica, que es inexplicable”, sostuvo. Mientras que los colectivos feministas llevan la cuenta de 17 feminicidios en lo que va de 2018, las cifras oficiales del Ministerio del Interior (que toma en cuenta los casos ya aclarados) hablan de 13. EFE