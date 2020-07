Habrá que aguardar como amanece este sábado y cuáles son las condiciones generales del tiempo, porque el objetivo de la Liga Senior, es el alcance de la mayor continuidad posible. Los pronósticos no son los más halagadores, pero tampoco se trata de caer en pesimismos de antemano. Lo real es el objetivo de jugar la segunda fecha pactada. Todos los partidos en este sábado 25 de julio y el calendario para saber. De cancha en cancha.

**********

Complejo Santa María

Hora 15: La Cafetera vs Saladero. Juez: Carlos López

Cancha Colonia 18 de Julio

Hora 15: 18 de Julio vs Ceibal A. Juez: Guilmer Pintos

Cancha Paso Del Bote

Hora 14- Lazareto vs Barrio Quiroga. Juez: Jhon Guglielmone

Hora 15.45- Universitario vs San Eugenio. Juez: Nicolás Baratta

Cancha de Remeros 1

Hora 14- Sportivo Unidos Cybarán vs Remeros C. Juez: Sergio De Los Santos

Hora 15.45- Remeros B vs Danubio. Juez: Gilberto Cardozo

Cancha de Remeros 2

Hora 14- Salto Grande B vs Rodó. Juez: Sergio Rivero

Hora 15.45. Remeros A vs River Plate. Juez: Jhonatan Moraes

Cancha de Danubio

Hora 14- Cybarán vs Parque Solari A. Juez: Miguel Biassini

Hora 15.45- Deportivo Ipiranga vs Gladiador. Juez: Julián Rodríguez.

Cancha de Adeoms

Hora 14- Barcelona vs Independencia. Juez: Richard Gómez

Hora 15.45. Adeoms vs Arsenal. Juez: Edson Usuca

Cancha Centro Choferes

Hpora 15- Sud América vs Albion. Juez: Anildo Machado

Cancha de Cerro

Hora 14- Florida vs Dos Naciones B. Juez: Jhonatan Guglielmone

Hora 15.45- Sportivo Cerro vs San Isidro B. Juez: Cristian Pintos

Cancha Unión Ferroviaria

Hora 15- Parque Solari B –vs Peñarol. Juez: David Argain

Cancha Nueva Hespérides

Hora 14- Ipru Don Atilio vs Juventus. Juez: Felipe Nasario

Hora 15.45. Unión Don Atilio vs Santa Rosa. Juez: Julio Blanco

Cancha Cuartel Norte

Hora 14- La Brigada vs Dos Naciones A. Juez: William Cáceres

Hora 15.45. La República vs Deportivo Retiro. Juez: Fabian Osés

Cancha de Salto Nuevo

Hora 14- Salto Nuevo B vs Libertad. Juez: Marcelo Díaz

Hora 15.45. Salto Nuevo A vs Salto Grande A. Juez: Pablo Ferreira

Cancha Vaimaca 1

15.00. Vaimaca vs Circulo Policial. Juez: Roberto Cortes

Cancha Isla Bonita

Hora 15. Bisio Hnos. vs Tigre. Juez: Luciano Torrens

Cancha de Almagro

Hora 14- Fénix vs Ceibal B. Juez: Gervasio Gutiérrez

Hora 15.45. Almagro vs El Tanque. Juez: Carlos Rodríguez

Cancha de Daymán

Hora 15- San Isidro A vs Salto Uruguay. Juez: Ángelo Martínez

Cancha Nicola Firpo

Hora 15- Hindú vs Quepama. Juez: Héctor Chiapa