Mohamed Saláh, el egipcio que abandonó la cancha lesionado, en el partido final por la Liga de Campeones de Europa ante Real Madrid. Tras el hecho, opiniones puntuales frente al hecho. incluso, ofensiva a la actitud “blanda” de Salah para resistir la dolencia en el hombre. En Salto igualmente se sucedieron enfoques, y también rescate.

En este caso de un defensa “naranjero” que se metió en la historia de los Mundiales, a partir de su actitud heroica ciento por ciento. En la antesala de Rusia, desde EL PUEBLO ya la cuenta de las nuevas generaciones, esencial aquellos apuntes en torno al gran Eliseo Alvarez.

LA FRACTURA QUE DOLIÓ Y EL SALTEÑO QUE SIGUIÓ

Vamos a recrear los hechos . Fue el 6 de junio de 1962. Campeonato Mundial de Chile.

Durante la disputa del partido Uruguay-Unión Soviética, en la ciudad de Arica, Chile, el jugador uruguayo Eliseo Álvarez sufrió la fractura de tibia y peroné, negándose a retirarse de la cancha.

En el intervalo, se le colocó un vendaje especial y disputó todo el segundo tiempo en una pierna, en la zona ofensiva. Sobre el final del encuentro y con el scorer igualado a uno, se arrojó sobre la línea de gol adversaria y por escasos centímetros no pudo alcanzar el balón con su pierna lesionada, lo que hubiera significado para Uruguay la clasificación a la siguiente ronda.

UNO DE NOSOTROS

Eliseo había nacido en Salto en 1940 y pasó de Ferro Carril a las divisiones menores de Nacional de Montevideo, club del cual era fervoroso partidario, en 1957. Luego de su grave lesión estuvo cuatro meses para reaparecer y constatarse que no había sanado adecuadamente. Operado a los dos meses y cuatro para reintegrarse al fútbol activo. Campeón Uruguayo en 1963 y Vice-Campeón de la Copa Libertadores de 1964. Mundialista en Londres 1966. Se recuerdan dos clásicos (1964 y 1965) en los que permaneció en la cancha pese a sufrir sendos desgarros. Luego de jugar en Nacional pasó por Rampla Juniors, Argentina, Colombia y cerró su carrera en México. Falleció en Montevideo en 1997. Ahora es el tiempo de Edinson Cavani y Luis Suárez, pero aquel Eliseo Alvarez….para que no lo olvidemos tampoco.