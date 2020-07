Fernando López, a secas

-Se te ve seguido. Fútbol por un lado y la política partidaria también.

«Son dos fines, pero que no mezclo».

-La chance que seas Presidente de ASDAF. Por ejemplo.

«Me lo propusieron y acepté, porque estoy convencido que puedo aportar. Que en esto del fútbol no solo hay que dar mensajes para intentar ser mejores en la función, sino que ser mejor».

-No siempre es posible, cuando las búsquedas individuales superan el fin colectivo.

«Eso es lo que se debiera evitar, así en el fútbol como en lo referido a política. En Villa Constitución somos cuatro postulante a Alcalde. Hemos sostenido alguna reunión entre nosotros, y existe ese principio de acuerdo que más allá de quién gane, al día siguiente tenemos que juntarnos. Que este lugar donde vivimos se convierta en la gran meta y si de futuro hay propuestas que beneficien sean del lado que sean, bienvenida».

-Es seguro que no faltan antecedentes de desencuentros. O vías paralelas,

«Tal cual. Por ser idea de un partido opositor, a un determinado proyecto se lo encajona. Se lo archiva. Y era un buen proyecto. Uno se pregunta cómo hacer para superar esa estrechez de mira y pensar en el bien común. Por lo menos de futuro, jugarnos en el intento. Por lo menos eso».

**************

Con FERNANDO LÓPEZ, siempre es posible el rescate conceptual, porque criterio abarcador no le falta. Con el radar a mano, contemplación de ese todo que se va planteando. Porque en el caso de ASDAF, se viene la elección de la nueva Comisión Directiva. Fernando es postulante a ejercer la presidencia.

La chance aflora y es real.

Pero no solo rige ASDAF y el fútbol. Es el vecino de Villa Constitución.

Es el hacedor de iniciativas. Es el que no dejará de ofrecer señales de rechazo, a los que se mandan de cuerpo y alma en la trinchera de los que dividen.

Siente que es posible armonizar, a despecho de cargos, de funciones, de partidos, de ideologías.

**************

«HAY QUIENES NO

PIENSAN EN EL PUEBLO»

-Se trata de temas que lo hablarás a diario.

«Porque son temas que están siempre sobre la mesa, sobre todo porque para todo lo que viene no falta tanto».

-¿Es posible distanciar la política del fútbol? El fútbol también es apetente para la clase política.

«Y soy de los que separo el fútbol de la política. Busco separar siempre. Puedo ser parte de una fracción partidaria, pero a la hora del árbitro y ASDAF en este caso, que la política quede al margen. En el fútbol de FIFA, se prohíben las manifestaciones políticas. … La manifestación política es motivo de sanción»

-La sensación que a veces se torna inevitable. Dirigentes de fútbol y dirigentes políticos.

«Pero evitar que se mezclen. No puedo entender que en el deporte se mida a la gente, por el partido político al que responde. Lo que importa son las ideas. Importa el contenido de esa idea y tener en claro el objetivo»

-De repente, los egoísmos también juegan su propio partido.

«Porque terminan siendo una actitud egoísta. Hay quienes no piensan en el pueblo. Piensan en la idea propia. En la idea de cada uno. En Constitución somos 2.600 habitantes. Bueno…en lo posible vamos a juntarnos».

-Después de todo, la vida no siempre espera.

«Pero además, pasa para todos. Entonces hagamos lo que podamos hacer».

-Se trata de ir variando actitudes. ¿Esa es la cuestión?

«Desde cada uno, para que lo grupal se favorezca. No queda otra»