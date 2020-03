“Estamos comenzando a pensar en medidas” para paliar los problemas que está generando la sequía en algunos departamentos, adelantó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte.

“Nos estamos preparando porque en esta zona del sur del país se está agravando la situación y estamos muy atentos a eso. Todavía no entré en mi oficina, pero lo tenemos en la cabeza”, aclaró.

La deuda impaga de Venezuela y la situación del coronavirus en China, que afecta las exportaciones de carne vacuna y el cobro de lo exportado, también estuvieron entre los temas que abordó posteriormente a su asunción, con los medios de prensa.

Uriarte explicó que el gobierno electo “está trabajando”, pero aclaró que “no tomó una decisión” respecto al cobro de la deuda que Venezuela (US$ 30 millones) mantiene con Conaprole por exportaciones de lácteos.

“Estamos juntando elementos que ayuden a decidir esos aspectos. Es un reclamo que se debe escuchar y vamos a ayudar para que se tome la mejor medida para el país”, agregó el jerarca de gobierno.

Uriarte dijo que su postura personal “es la de atender el reclamo porque me parece pertinente”, pero aclaró que “eso no quiere decir sacarle dinero a todos los uruguayos para pagar esa deuda”. Profundizó más en ese concepto. “Soy yo el que llevó el tema al gobierno”…

El titular del MGAP piensa que sería “ético y moralmente justo que el gobierno asuma la responsabilidad que tuvo en su momento, en manos del presidente de la República (Tabaré Vázquez), para que muchos le vendieran a Venezuela”. Y se preguntó: ¿De donde vendría ese dinero? (por el cobro de la deuda). “El que debe es Venezuela, porque la empresa que compró representaba al gobierno de Venezuela y entendemos que el gobierno está en mejores condiciones de poder cobrar esa deuda, más tarde o más temprano, que los productores. Ese es el razonamiento. De hecho pensamos que ese dinero se le va a cobrar”.

Respecto al coronavirus, Uriarte dijo que “las complicaciones del sector agropecuario por la enfermedad es relativa”. Entiende que igual China “es un gran mercado para el Uruguay y seguirá siéndolo”.

