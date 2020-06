Con Washington Márquez y Shirley Guglielmone

La familia de Washington y Shirley, se ha caracterizado por ser unida y de mucha entrega.

Está compuesta por cinco hijos y siete nietos, a los que ellos intentan brindarle todo el apoyo en lo que éstos se propongan.

Washington ha sido empresario en nuestro medio, desarrollando como sucede hasta ahora, cuantiosas actividades.

Por su parte Shirley, lo ha acompañado en su labor, además de realizar confecciones de prendas y manualidades varias, que a su vez la entretienen.

Son además, amantes de las plantas y de la realización de algunas creaciones, que luego disfrutan regalándoles a sus nietos.

Quisimos conocer un poquito más a Washington, a Shirley y comenzamos consultándoles:

¿Cómo es un día de ambos?

-Shirley: En primer lugar, desayunamos.

Aprontamos un rico mate y a partir de allí, comienzan a surgir actividades y trabajos de cada uno, pero a su vez, nos complementamos.

¿Cuáles son estas actividades que llevan adelante?

-Washington: Shirley realiza costuras, manualidades y casi todas las funciones de la casa.

Además le gustan mucho las plantas, las flores y le dedica bastante tiempo.

A mí en la casa, me gusta realizar el mantenimiento, porque es una forma de entretenerme también, ya que trabajo en RRHH por medio de INEFOP en diferentes empresas, y por causa de la pandemia, estoy momentáneamente sin realizarlo.

¿Les gusta la cocina?

Cocinamos los dos, pero Shirley se destaca con sus budines, salsas y rellenos entre otras creatividades, muy ricas y sabrosas.

Yo improviso algo rápido por lo general, sencillo, común.

¿Con que disfrutan?

Con estar con los nietos por ejemplo.

Compartimos mucho con ellos.

Estamos siempre muy pendientes de nuestros hijos y de que puedan necesitarnos no solo para que se queden ellos en casa, sino como para cuidarlos de alguna manera.

Nos encanta apoyarlos y nos consideramos una familia muy unida.

-Shirley: Además de ese disfrute con la familia, también nos encantan las reuniones con la barra de matrimonios amigos.

Con nuestros hijos, que son un varón y cuatro mujeres, compartimos mucho, porque los vemos muy seguido y cuando no se pudo, lo hicimos por medio de video llamadas con toda la familia.

Con diálogos en forma diaria, pensando en lo bueno por hacer.

¿Cómo es ésa relación con los nietos?

-Washington: Es excelente.

Con todos, porque la mayor cuenta con 20 años y nos pasa lo mismo que con los más pequeños. Nos entendemos perfectamente. Somos muy unidos y nos gusta acompañarnos.

Pasa todo por el amor que nos tenemos. A mí me gusta hacerles algún regalito elaborado por mí, como lo fue hace muy poco tiempo, una casita hecha en madera para los más chiquitos. ¡Quedan fascinados!

-Shirley: Es mutuo, porque nos consienten y nosotros a ellos.

Se preocupan en apoyarnos, aconsejarnos y cuidarnos.

Es muy buena la relación que nos une. Y creo firmemente, que no tenemos asignaturas pendientes.

¿Qué ha significado ser abuelos?

Ser abuelos es una etapa muy linda, preciosa. ¡Y siempre estamos muy pendientes de ellos!