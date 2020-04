Julio Silveira, la Sub Comisión del barrio, las sumas de Tigre y de Libertad. Desde la conciencia en la acción…

Tiene 59 años. Y lo expone con orgullo, en su condición de habitante del Barrio Cien Manzanas. Frente a la cancha de Don Bosco, JULIO SILVEIRA, es uno más entre quienes suman su terca y generosa voluntad para hacer frente a las necesidades de tantos.

Julio, el de la adherencia sentimental hacia Tigre. Fue dirigente del club, pero además integró Cuerpos Técnicos de selecciones juveniles. Es hombre de fútbol. Y en verdad frente a situaciones como estas, cuando las aflicciones no faltan y es necesario que el alimento llegue a quienes más necesitan y reclaman desde sus limitaciones económicas, es parte de la legión de los que empuja el carro.

«Se trata de salir de la casa de uno y ver lo que se puede hacer. Ya sea como en este caso desde la Sub Comisión de Cien Manzanas, como de instituciones deportivas de la zona. En lo personal, no tengo dudas que ser parte del deporte también abre puertas en casos como estos.

Pero hay algo clave para que la solidaridad funcione: que seamos creíbles para que las colaboraciones que surgen, tengan como destino a los que necesitan de la ayuda.

Uno puede comprobar situaciones muy complicadas. Pero complicadas como en lo personal no he visto antes. En la zona nos conocemos, sabemos quienes somos cada uno. El como responder en situaciones como estas. Tenemos una fundación que nos respalda y copera y si no es hoy será mañana, pero la olla popular volverá a funcionar. De esta misión ahora, no es momento de bajarse».

LOS VAIVENES DEL QUERER

Suele decirse por el sur y su gente, que «las necesidades no son ajenas» y que además «solo queda pensar en el otro y no miramos otro objetivo que no sea la de tender una mano».

Por eso en que en más de un caso pueden mezclarse quienes responden a Saladero, Libertad o Tigre en materia de clubes o del partido político que fuese.

En el caso de Julio «Tapón» Silveira (inevitable el sobrenombre que ocurrentemente lo acompaña), la seguridad que «aquí no pusimos la política de por medio, porque caso contrario corremos el riesgo que todo se eche a perder. Cada vecino o comerciante del barrio pone lo que puede para la olla. Sin dudas que lo más complicado es la carne, por el costo que tiene.

El hecho es que tampoco a la gente le vamos a dar un caldo con un par de verduras. Buscar lo mejor en la medida que se pueda. Cuando le entramos a todo lo previo, cada uno tiene su tapaboca, guantes y delantal. Somos cuidadosos a ese nivel porque estamos manejando alimentos.

A se nivel no hay que dar ventajas y lo hacemos. A nosotros nos encontrarán en la zona que nos movemos.

Ojalá que desde EL PUEBLO podamos sumar a más personas vinculadas al deporte, para dar la mano que se pueda dar. No dejo de pensar que el deporte no deja de abrir puertas, para que la solidaridad pase del dicho al hecho».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-