Básquetbol salteño. Hace poco cerró la temporada 2019 – 2020, la próxima no cambiará demasiado

En definitiva dentro de lo que viene siendo nuestro análisis y opinión, acerca de lo que dejó la temporada 2019 – 2020 del campeonato «Salteño» de básquetbol en primera división, y reiterando el justo y merecido logro obtenido por la institución Ferro Carril F.C, la que consiguió el título a nivel local, y también se consagró como el mejor del torneo «Integración», ya pensamos en lo que podía suceder en la temporada que viene, ya que dentro de un panorama poco alentador para un par de clubes, haciendo referencia a las bajas que algunos equipos podrían sufrir en cuanto a planteles de jugadores, y como se podría presentar la competencia, nos parece que muy poco (o nada) podría cambiar en la que viene, donde sí todo transcurre en forma normal, serán casi los mismos equipos los que podrán estar definiendo el campeonato 2020 – 2021 a nivel del básquetbol local.

Recordando que los equipos de Nacional, Ferro Carril, Universitario, y el Atlético Juventus fueron los clasificados a la instancia de play offs semifinal en la temporada pasada, los cruces en semifinales pusieron a Nacional y Ferro Carril en la Final del campeonato (al mejor de cinco partidos) para dirimir al mejor del «Salteño» 2019 – 2020, donde a la postre con resultado final de 3 – 1 en la serie, Ferro Carril se terminó quedando con el título de mejor a nivel local. No llegaron a clasificar (tampoco lo habían hecho en la temporada 2018) los equipos de Salto Uruguay y Círculo Sportivo, cerrando ambos en la penúltima (Salto Uruguay) y última posición (Círculo Sportivo) las últimas dos temporadas del básquetbol salteño. Según lo que ha sucedido en los últimos días, y otras novedades que pudimos averiguar, nos parece que el campeonato que viene tendrá a lo sumo un posible cambio entre los cuatro que llegarán a definir en semifinales, ya que Universitario sufrió las bajas de varios jugadores importantes (titulares) en su plantel principal, y en el caso de Círculo Sportivo, también todo hace indicar que el «azulgrana» perderá a varios jugadores también titulares, y deberá afrontar la temporada siguiente con un plantes básicamente integrado por juveniles. Dentro de este panorama, podría ser posible (según producción) que el decano Salto Uruguay pueda «meterse» dentro de los cuatro semifinalistas ocupando el lugar del «rojo» Universitario. Todo esto analizando las posibles, y reales bajas que sufrirán el rojo de la «U» y el «azulgrana» Círculo Sportivo. Por eso decimos, nos parece que la temporada que viene, sí bien está muy lejos de comenzar en primera división, sí se mantiene el formato actual de competencia, serán casi los mismos equipos los que estarán definiendo el campeonato. Habrá que ver, resta bastante para el inicio, algunas cosas pueden cambiar (fichaje de jugadores por ejemplo), pero de no suceder, la tendencia en cuanto a los primeros cuatro ya estaría definida desde ahora. Es nuestra opinión hoy, de lo que puede suceder más adelante, el tiempo luego nos otorgará (o no) la razón, habrá que ver, así de simple.

DANIEL SILVEIRA