Ante la situación epidemiológica de Brasil por la aparición de focos de Lengua azul en el Municipio de Santa María, la Dirección General de Servicios Ganaderos exhorta a productores, empresarios, veterinarios, técnicos y otros actores vinculados a la cadena productiva estar alerta ante los siguientes síntomas clínicos en los ovinos:

• fiebre

• hiperemia y congestión del hocico, labios, cara, párpados y orejas que lleva a generar un edema de la cabeza, periorbitario y submandibular

• salivación excesiva y descarga nasal y tumefacción de los labios, lengua y mandíbula

• enrojecimiento de la banda coronaria y pododermatitis pudiendo producir cojera; expansión de la hiperemia en ingle; pezones; axilas perineo

• debilidad, depresión, pérdida de peso

• diarrea profusa, vómitos, neumonía

• lengua “azul” como resultado de la cianosis

• las ovejas preñadas pueden abortar

• en los ovinos en recuperación puede provocar pérdida parcial o completa de la lana

La aparición de signos clínicos en los bovinos dependerá de la cepa vírica; otros rumiantes domésticos tales como los caprinos generalmente no presentan signos clínicos o unos pocos.

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes domésticos y salvajes (principalmente ovinos, pero también bovinos y caprinos) y es transmitida por los insectos, en particular, por la picadura de ciertas especies de mosquitos del grupo Culicoides.

ANTE LA SOSPECHA DE LA ENFERMEDAD DAR AVISO DE INMEDIATO A OFICINA DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES DE LA ZONA.

