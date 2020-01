Futsal

Vuelve a sesionar la Liga Salteña de Fútbol en la jornada de hoy 28 de enero, en la oportunidad se fijarán los partidos pendientes de la última fecha jugada el año pasado. Los partidos pendientes por la quinta fecha en ambas divisionales son los siguientes:

Divisional “A” – Fecha 5 / Primera Rueda

Chaná vs Ferro Carril

Florida vs Nacional

Almagro vs Universitario

Divisional “B” – Fecha 5 / Primera Rueda

San Isidro B vs Geneve 5

San Eugenio vs Juventus

Salto Rowing vs Ceibal

LO QUE SE JUGÓ

Divisional “A” – Fecha 5 / Primera Rueda

Saladero 5 – 6 Tigre

Divisional “B” – Fecha 5 / Primera Rueda

Salto Grande 3 – 7 Progreso

Dublín Central 3 – 3 Bohanes