Uruguay jugando frente a Chile por Copa América, implicó la postergación para hoy martes de la sesión a nivel del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. En forma paralela se desarrollará el encuentro a nivel de la “B” y del fútbol femenino y Consejo Único Juvenil.. El único suspenso radica en si la fecha 10ª se fijará esta noche o caso contrario el lunes próximo, teniendo en cuenta que en el fin de semana comprendido entre el 29 y 30 de junio, sin fútbol, a consecuencia de las elecciones internas en los partidos políticos. La inactividad en esas 48 horas será total a nivel país, por lo que tampoco se jugará por ejemplo, la nueva fecha en la Divisional “A” del Campeonato del Interior. Igualmente sin calendario de partidos en el fútbol femenino, con Ceibal y Nacional disputandolo. No se dispondrá de guardia de seguridad, hecho que fue dejado en claro en su momento por el Ministerio del Interior. Por lo demás, desde la dirigencia clubista a nivel de la “A”, el objetivo de “evitar perder más dinero del que estamos perdiendo”. Por lo tanto, el fútbol de la “A” y de la “B” (estricto sentido común), con la mira puesta en el domingo 7 de julio.

LAS DOS PENDIENTES

En el caso de la divisional superior, es del caso remarcar las dos fechas que restan por jugarse.

Décima fecha:

Saladero vs D. Artigas.

Ceibal vs River Plate.

Gladiador vs Salto Uruguay.

Universitario vs Progreso.

Nacional vs Ferro Carril.

Libertad vs Salto Nuevo.

**********

Décima primera fecha:

RIver Plate vs Deportivo Artigas.

Salto Uruguay vs Saladero.

Ceibal vs Universitario.

Ferro Carril vs Salto Nuevo.

Nacional vs Gladiador.

Progreso vs Libertad.