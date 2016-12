Al parecer, no quedó muy en claro la determinación que tomó la gente de la “C” en lo que respecta a la posible “suspensión de los encuentros que por la última fecha de la segunda rueda del salteño, se fijaron en forma condicional para el viernes a la noche en el Dickinson.

En ese sentido y en la tarde de ayer, tuvimos un par de consultas en plena calle Uruguay y a la noche otra vía telefónica.

SI GANA HURACÁN

El asunto es bien sencillo. El jueves a la noche se juega el partido entre Santa Rosa y Huracán correspondiente a la última fecha del torneo. Santa Rosa ya logró el primer ascenso al ganar su encuentro ante Peñarol en la fecha anterior y cualquiera sea el resultado de este jueves, en nada cambia su ascenso a la “B”.

En cambio, el que debería ganar si quiere volver a la “B” es Huracán. Por esa razón, si el jueves gana el “globo” a Santa Rosa, ahí estará consiguiendo el segundo ascenso a la “B” por lo que, no hay ninguna razón para jugar los dos encuentros del viernes a la noche ya que perderán toda motivación.

Pero si hay triunfo de Santa Rosa o un empate, entonces sí lo del viernes se tiene que jugar ya que retomarán chance de ascenso los restantes equipos.

¿Y SI LLUEVE?

Fue la pregunta que realizó algún delegado. En ese sentido el partido del jueves pasará al viernes con los mismos detalles y de ser necesarios jugar los dos encuentros restantes, estos pasan al martes 27, siempre jugando en el Dickinson.

¿VUELVE HURACÁN?

La gente de Huracán es la que hoy lleva las mejores posibilidades de ascenso. Gente allegada al “globo”, incluso algún compañero de Redacción que simpatiza con esta institución, nos preguntó en qué año fue la última presencia de Huracán en la divisional “B”.

Fuimos a los números y encontramos que Huracán estuvo en la “B” en la temporada 2000. Tiempos de un solo ascenso o descenso y el penúltimo al Repechaje en este caso con el segundo de la “C” a fin de ver quién subía o si quedaban en la misma divisional.

Ese año jugó 22 encuentros de los que pudo empatar 4 y perdió los 18 encuentros restantes. El repechaje lo jugaron Arsenal y Albión y los “verdes” por la vía de tiros penales logró mantenerse en la “B”.

SUPERÁVIT EN LA “C”

En la reunión anterior se dio a conocer el balance de la primera rueda la que se jugó a razón de un encuentro el viernes a la noche y los cuatro restantes el sábado en dos escenarios.

Los números dicen que se recaudó por concepto de venta de entradas en esa rueda inicial $ 388.840 pesos y los gastos (canchas, árbitros y seguridad privada) fueron de $ 293.580 pesos. Eso da números positivos para la divisional de $ 95.260 pesos. Falta conocer el saldo de la segunda rueda donde varios encuentros se jugaron en el Dickinson.

LA SUB 15 DE PROGRESO

Algo que nos había quedado pendiente de la jornada del pasado domingo en el Estadio y de la final de la categoría Sub 15 que coronó a los chicos de Progreso como los mejores del año.

-Estadio Dickinson.

-Árbitros. José de los Santos, Ivo Moreira y Juan Suárez.

-PROGRESO (1)

Maximiliano D’Angelo, Néstor Zabala, Diego González, Ismael Ferreira y Salvador Machado, Lucas Suárez, Juan Cincunegui (exp), Diego Pereira y Maximiliano Añasco, Rodrigo González y Juan Camargo. Técnico: Pablo Cincunegui. También: Gastón Mastomauro, Emilio Rodríguez y Braian Larrosa.

-Gol. 60 Maximiliano Añasco.

-FERRO CARRIL (0)

Ramiro Gonzálvez, Jean Dinarte, Miguel Ruiz, Horacio Thomet (exp) y Joaquín Samit, Isaías Medina, Mauro Rechac y Joel Peralta, Agustín Aguilera, Juan Errandonea e Ignacio Costa. Técnico: Martín Barreto. También: Mauricio Aplanalp, Matías Aplanalp, Julio Popelka y Francisco Villar.

ASAMBLEA EL LUNES 26

Para el próximo lunes 26 de Diciembre (hora 20) está prevista la Asamblea Extraordinaria de la Liga salteña de fútbol. La misma es llamada por varios equipos a fin de tratar la posible modificación de artículos del reglamento para posibilitar el regreso del club Libertad.

DESPUÉS EL RECESO

Luego de realizada esta Asamblea, se hace un receso en lo que hace a reuniones de Consejo hasta el lunes 9 de Enero del 2017 con tema central de fijar días y valores para el próximo periodo de pases que se debe hacer en febrero.