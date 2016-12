Una gran noche de boxeo se vivió en el club Salto Uruguay el pasado viernes, la velada internacional organizada por el gimnasio Súper Box contó con la participación de las academias Chaná Boxea, Gimnasio Municipal Argentino y Súper Box y boxeadores que llegaron desde Chivilcoy y Buenos Aires (Argentina). Dicha velada contó con el apoyo de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Salto, en la cual se efectuaron cinco combates amateurs y tres profesionales.

Dentro de los profesionales: en Peso Welter, Martín Severo (Salto) ganó por puntos en 4 round (fallo unánime) a Darío Lombardo (Chivilcoy, Argentina).

En Peso Welter, Néstor Faccio (Salto) ganó por puntos en 4 round (fallo unánime) a Juan Manuel Obelar (Buenos Aires, Argentina).

Y en el combate de fondo en Peso Super Mediano, Rafael Sosa Pintos (Salto) ganó por KO en el primer round a Darío Rocha (Buenos Aires, Argentina).

RESULTADOS COMBATES AMATEUR

Juan Machado (Gimnasio Municipal Argentino) vs Enrique Lapeira (Chaná Box), Ganó Lapeira por puntos.

Cristian Rodríguez (Gimnasio Municipal Argentino) vs José Chivel (Súper Box). Ganó Chivel por puntos.

Franco Falcón (Chaná Boxea) vs Francisco Piedrabuena (Gimnasio Municipal Argentino). Ganó Falcón por puntos.

Franco Trinidad (Súper Box) vs Maxi Núñez (Chaná Boxea). Ganó Trinidad por puntos.

David Añasco (Súper Box) vs Miguel Rosales (Gimnasio Municipal Argentino). Ganó Añasco por puntos.